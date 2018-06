V Rusku sledujú finále NHL viac ako kedykoľvek predtým. Dôvodom sú najmä traja hráči

So svojimi vzormi sa stretol talentovaný Andrej Svečnikov.

5. jún 2018 o 11:10 SITA

WASHINGTON. Už len jedno víťazstvo a hokejisti Washingtonu Capitals zdvihnú nad hlavy slávny Stanleyho pohár.

Tím z hlavného mesta USA vedie vo finálovej sérii NHL nad Vegas Golden Knights 3:1 na zápasy a za roky nedostižnou trofejou ho ťahajú aj ruskí hokejisti.

Útočné duo Jevgenij Kuznecov - Alexander Ovečkin ovládlo štatistiky kanadského bodovania play off a obranca Dmitrij Orlov si zasa poctivo plní úlohy v defenzíve.

Toto trio má aj veľký vplyv na to, že v Rusku sa finále NHL sleduje viac ako kedykoľvek predtým. Fanúšikovia sa vidia vo svojich idoloch a radi by im dopriali historickú víťaznú premiéru.

Ovečkin čaká na pohár trinásť rokov

"Uvedomujeme si, že na naše zápasy sa u nás doma pozerá veľké množstvo ľudí. Chceme pohár vybojovať aj pre nich," uviedol kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, 14-gólový najlepší strelec v play off.

"Ovečkin je superhviezda svetového hokeja, má veľa priaznivcov po celom svete. Veľa fanúšikov ho obdivuje a veľa detí sa v ňom vidí," skonštatoval Orlov.

"Alex čaká na Stanleyho pohár trinásť rokov a aj to je podstatný faktor, prečo mu ho mnohí prajú. Ľudia v Rusku sú šťastní, keď sa mu darí a keď sa teraz darí celému tímu, je to úžasné," vystihol podstatu Kuznecov, s 31 bodmi líder produktivity v play off.

video //www.youtube.com/embed/-_21c6r1riM

Na drafte by si ho mali vybrať medzi prvými

Počínanie svojich slávnejších krajanov pozorne sleduje aj Andrej Svečnikov, ktorý by sa mal v blížiacom sa drafte NHL objaviť na jednej z prvých piatich pozícií.

Rodák zo sibírskeho Barnaulu má iba 18 rokov a už bol jedným z lídrov ruskej reprezentácie na tohtoročných MS do 18 aj 20 rokov.

“ Je slávny, každý ho pozná a každý by ho chcel vidieť naživo. Je to pre mňa veľká pocta, že ja som sa s ním mohol stretnúť. „ Andrej Svečnikov o stretnutí s Alexandrom Ovečkinom

Vo svojom tíme v Barrie Colts v juniorskej OHL sa v tejto sezóne predviedol 72 bodmi v 44 zápasoch a v play off pridal ďalších 11 bodov v 8 súbojoch.

Práve Svečnikov vravel, že si vychutná finále NHL vo Washingtone na vlastné oči a v pondelok predpoludním sa dokonca stretol so svojimi idolmi z tímu Capitals.

Po tréningu sa rozprával s Ovečkinom

"Ovečkin, Kuznecov a Orlov, títo chlapi sú slávni a ja som veľmi šťastný aj za nich," vravel Svečnikov spravodajcovi AP a ďalej pokračoval v pochvalnom tóne: "Kuznecov je skvelý korčuliar a premýšľajúci hráč. Na ľade urobí všetko, čo si zaumieni. Má na to fyzicky aj mentálne."

Ovečkin zaželal Svečnikovovi veľa zdaru pri blížiacom sa drafte NHL, kde on sám sa pred štrnástimi rokmi stal celkovou jednotkou.

Obaja zostali po raňajšom tréningu Capitals pred zápasom číslo 4 proti Golden Knights v krátkej konverzácii.

"Je slávny, každý ho pozná a každý by ho chcel vidieť naživo. Je to pre mňa veľká pocta, že ja som sa s ním mohol stretnúť," povedal Svečnikov.

Premiérový zisk Stanleyho pohára môžu hráči okolo kapitána Alexandra Ovečkina spečatiť už vo štvrtok 7. júna (na Slovensku 2.00 h SELČ v piatok nadránom), keď je v Las Vegas na programe zápas číslo 5.

Capitals hrajú po druhý raz vo finále play off NHL, predtým v sezóne 1997/98 prehrali s Detroitom Red Wings hladko 0:4 na zápasy.