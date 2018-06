V Belgicku vyšetrujú korupciu v profesionálnom tenise, zadržali trinásť osôb

Malo ísť o zápasy na turnajoch nižšej mužskej kategórie.

5. jún 2018 o 11:25 SITA

BRUSEL. Belgické úrady informujú o zadržaní trinástich osôb v súvislosti s podozrením na ovplyvňovanie výsledkov zápasov v profesionálnom tenise. Federálna prokuratúra oznámila, že sa zaoberá 21 podnetmi, väčšina z nich pochádza z prostredia hlavného mesta Bruselu.

Vyšetrovatelia v tejto súvislosti naznačili spojitosť s korupčným správaním sa belgicko-arménskeho gangu, ktorý od roku 2014 sa snaží o nezákonné ovplyvňovania zápasov na turnajoch nižšej mužskej kategórie - challengerov a futures.

Práve na týchto menších podujatiach totiž zväčša absentuje verejný kamerový systém, ktorý by mohol rýchlo dolapiť vinníkov. Belgičania zatiaľ neposkytli mená podozrivých osôb ani hráčov, ktorí by mali byť zapletení do týchto podvodov.