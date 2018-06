Hodúr: Keď nemáte čo jesť, zobrať úplatok nie je ťažké

Stávková mafia si vyberala hráčov podľa finančnej situácie, hovorí bývalý futbalista Ivan Hodúr.

5. jún 2018 o 15:30 Juraj Berzedi

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako ste zareagovali na informáciu o údajnom úplatku, ktorý vraj futbalový funkcionár Daniel Bartko odovzdal ružomberskému brankárovi Matúšovi Macíkovi?

Prečítajte si tiež: K údajnému podplácaniu sa viacerí nechceli vyjadriť. Boja sa o seba i o rodinu

„Bol som veľmi prekvapený, keď som si to prečítal. Aj po tých všetkých skúsenostiach, ktoré som zažil, ma to šokovalo. Ešte to však nie je vyšetrené, nevieme, kde je pravda.“

Bartko sa s brankárom stretol deň pred zápasom Ružomberka proti Trnave na čerpacej stanici, kde mu údajne ponúkal päťtisíc eur. Fungovalo to takto aj v minulosti?

„Áno, podobne to fungovalo aj za mojich čias. Nechcem sa však tomu detailne vyjadrovať, aby som niekomu neublížil.“

Je suma päťtisíc eur dostatočná, aby presvedčila profesionálneho futbalistu na spoluprácu?