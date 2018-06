Pravidlá, formát, systém turnaja - MS vo futbale 2018

Viete, akým formátom sa na MS vo futbale 2018 hrá predĺženie?

8. jún 2018 o 15:05 SME.sk

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Formát turnaja na MS vo futbale 2018

Záverečného turnaja MS vo futbale 2018 sa zúčastňuje tridsaťdva tímov, ktoré sú rozdelené do ôsmich štvorčlenných skupín. V skupine odohrá každý s každým jeden zápas.

Každé mužstvo tak v základnej skupine absolvuje tri stretnutia.

Prvé dva tímy zo všetkých ôsmich skupín postúpia do osemfinále. Víťazi osemfinálových zápasov postúpia do štvrťfinále a víťazi štvrťfinálových duelov do semifinále.

Úspešní semifinalisti idú do finále, zdolané tímy si zahrajú o bronz.

Kto proti sebe nastúpi v osemfinále či štvrťfinále

Po odohraní zápasov v základných skupinách sa tímy na prvom a druhom mieste v každej skupine kvalifikujú do osemfinále.

V ňom sa nemôžu proti sebe stretnúť víťazi jednotlivých skupín.

Prvý tím z každej skupiny nastúpi proti druhému tímu zo susednej skupiny, pričom susedské dvojice tvoria skupiny A a B, C a D, E a F, G a H.

Osemfinálové dvojice na MS vo futbale 2018 budú vyzerať takto:

1A - 2B (osemfinále č. 1)

(osemfinále č. 1) 1B - 2A (osemfinále č. 2)

(osemfinále č. 2) 1C - 2D (osemfinále č. 3)

(osemfinále č. 3) 1D - 2C (osemfinále č. 4)

(osemfinále č. 4) 1E - 2F (osemfinále č. 5)

(osemfinále č. 5) 1F - 2E (osemfinále č. 6)

(osemfinále č. 6) 1G - 2H (osemfinále č. 7)

(osemfinále č. 7) 1H - 2G (osemfinále č. 8)

Víťazi osemfinálových stretnutí sa kvalifikujú do štvrťfinále. V ňom sa nemôžu stretnúť tímy, ktoré proti sebe hrali v základnej skupine.

Štvrťfinálové dvojice MS vo futbale 2018 budú vyzerať takto:

Víťaz osemfinále č. 1 - Víťaz osemfinále č. 3 (štvrťfinále č. 1)

(štvrťfinále č. 1) Víťaz osemfinále č. 2 - Víťaz osemfinále č. 4 (štvrťfinále č. 2)

(štvrťfinále č. 2) Víťaz osemfinále č. 5 - Víťaz osemfinále č. 7 (štvrťfinále č. 3)

(štvrťfinále č. 3) Víťaz osemfinále č. 6 - Víťaz osemfinále č. 8 (štvrťfinále č. 4)

Víťazi štvrťfinálových stretnutí sa kvalifikujú do semifinále. Aj v ňom je vylúčené, aby sa stretli tímy, ktoré proti sebe hrali v základnej skupine.

Semifinálové dvojice MS vo futbale 2018 budú vyzerať takto:

Víťaz štvrťfinále č. 1 - Víťaz štvrťfinále č. 3

Víťaz štvrťfinále č. 2 - Víťaz štvrťfinále č. 4

Víťazi semifinálových stretnutí sa kvalifikujú do finále, zdolané tímy si zahrajú o bronz. Až v týchto stretnutiach proti sebe po prvý raz budú môcť hrať tímy, ktoré spolu súperili v tej istej základnej skupine.

Pravidlá bodovania v skupine na MS vo futbale 2018

3 body – tím, ktorý zápas vyhrá.

1 bod – získajú ho oba tímy v prípade remízy.

0 bodov – tím, ktorý zápas prehrá.

Kritériá pri rovnosti bodov na MS vo futbale 2018

O konečnom umiestnení tímov v základných skupinách rozhodujú tieto kritériá:

väčší počet získaných bodov v základnej skupine,

rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi,

vyšší počet strelených gólov.

Ak ani spomínané kritériá nerozhodnú o poradí v skupine, rozhodovať budú tieto kritériá:

lepší vzájomný zápas (pri dvoch tímoch),

viac získaných bodov vo vzájomných stretnutiach (pri 3 až 4 tímoch),

rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi vo vzájomných stretnutiach (pri 3 až 4 tímoch),

vyšší počet strelených gólov vo vzájomných stretnutiach (pri 3 až 4 tímoch),

nižší počet bodov v rebríčku fair-play ( jeho fungovanie si pozrite tu >>> ),

), žreb.

Rebríček fair-play

Jedným z faktorov, ktorý môže rozhodovať o postavení jednotlivých tímov v skupine, je aj rebríček fair-play. Tím je v ňom na tom lepšie, ak má čo najmenej získaných bodov.

Ako sa udeľujú body:

1 bod - žltá karta

3 body - červená karta v dôsledku dvoch žltých kariet

4 body - priama červená karta

5 bodov - žltá karta a potom priama červená karta

Pravidlá pri predĺžení a penaltovom rozstrele

Ak sa v osemfinále, vo štvrťfinále, v semifinále, v zápase o bronz alebo vo finále skončí duel v riadnom hracom čase nerozhodne, nasleduje predĺženie.

Predĺženie je rozdelené do dvoch 15-minútových častí, medzi ktorými je 5-minútová prestávka.

Ak bude stav nerozhodný aj po konci predĺženia, nasleduje penaltový rozstrel. V ňom má každé mužstvo k dispozícii päť pokusov, pričom kopy vykonávajú družstvá striedavo.

Ak obe družstvá po vykonaní piatich kopov dosiahnu rovnaký počet gólov alebo nedosiahnu žiadny gól, akcia kopov pokračuje ďalej vždy po jednom kope z každého družstva, až kým jedno z družstiev nedosiahne pri rovnakom počte kopov o jeden gól viac.

Iba hráči, ktorí boli na hracej ploche do konca stretnutia vrátane nadstavenia alebo predĺženia sú oprávnení zúčastniť sa penaltového rozstrelu.

VAR na MS vo futbale 2018

Prečítajte si tiež: Technika do športu patrí. Odkiaľ pokiaľ, to je otázka

Na MS vo futbale 2014, ktoré sa konali v Brazílii, pomáhala rozhodcom videotechnológia. Tá skúmala, či lopta prešla celým objemom za bránkovú čiaru.

Na MS vo futbale 2018 v Rusku sa však po prvý raz v histórii svetových šampionátov predstaví v akcii systém videoasistencie, tzv. VAR (Video Asisstant Referees).

VAR poskytuje hlavnému rozhodcovi informácie potrebné pre prípadnú korektúru chybných verdiktov alebo pre správne posúdenie situácií s ďalekosiahlym vplyvom na vývoj stretnutia - v prípade gólov, červených kariet, pokutových kopov či chybnej identifikácie hráčov.

FIFA pri využívaní VAR prevezme model, ktorý sa v súčasnosti používa v Nemecku. Videorozhodcovia budú sídliť v Moskve, odkiaľ z centrály budú na diaľku posudzovať prípadné situácie.

VIDEO: Ako funguje systém videoasistencie, tzv. VAR:

video //www.youtube.com/embed/pp431Y1Eqf0

Konečné poradie na MS vo futbale 2018

O prvých štyroch tímoch rozhodne finálový zápas a duel o tretie miesto. Na piatom až ôsmom mieste budú tímy, ktoré vypadnú vo štvrťfinále. Na deviatom až šestnástom mieste budú tímy, ktoré vypadnú v osemfinále.

Na zvyšných pozíciach budú tímy, ktoré ukončia svoje pôsobenie na turnaji už po stretnutiach v základnej skupine.

O poradí mužstiev, ktoré vypadnú v osemfinále a štvrťfinále, prípadne obsadia v základnej skupine nepostupové tretie a štvrté miesto, rozhodnú podľa pravidiel tieto kritériá: