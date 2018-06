Na MS do Košíc? Voľné izby už takmer nie sú, noc stojí 300 eur

Zohnať ubytovacie v Košiciach počas majstrovstiev sveta v hokeji je už takmer nemožné.

5. jún 2018 o 20:48 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Kedysi to bol raj pre domácich dovolenkárov. Zemplínskej Šírave sa hovorilo aj slovenské more. Na rekreáciu tam kedysi mierili tisíce ľudí. Len čo sa oteplilo, pláže pri vode sa zaplnili turistami.

Postupom času obľúbené letovisko chradlo a aj v lete ostávalo prázdne.

Zemplínska Šírava však môže byť o rok medzi Slovákmi znova hitom. Dovolenkári zrejme zaplnia hotely a penzióny v okolí najväčšej vodnej nádrže na východe krajiny.

Návštevnosť bude vrcholiť v polovici mája. Teplota vody je už vtedy príjemných 19 až 20 stupňov.

Do obeda si môžete zaplávať a užívať si slnko, v zlom počasí je neďaleko nový akvapark, na skok je to do oblasti tokajských viníc.

A potom sa stačí presunúť do Košíc na zápas slovenských hokejistov. Cesta zaberie približne 75 minút.

V Košiciach je plno už teraz

Do začiatku hokejových majstrovstiev na Slovensku ostáva bezmála jedenásť mesiacov. Vstupenky na zápasy sa ešte nedajú kúpiť. Predaj sa začne až v septembri. Zatiaľ nie je známe ani to, koľko budú lístky stáť a nie je známy ani len rozpis šampionátu.

Lenže už dnes je takmer nemožné získať ubytovanie priamo v Košiciach.