V Dukle sú spokojní, na Okolo Kamerunu dosiahli skvelé výsledky

Haring skončil celkovo druhý, Mahďar tretí.

6. jún 2018 o 12:01 SITA

YAOUNDÉ. Úspešné vystúpenie majú za sebou cyklisti Dukly Banská Bystrica na pretekoch Okolo Kamerunu. Bodku za ním dal Jakub Varhaňovský pódiom v záverečnej etape. V celkom hodnotení skončil Martin Haring druhý, Martin Mahďar tretí a Andrej Cully siedmy.

Celkovým víťazom podujatia sa stal Rwanďan Bonaventure Uwizeyimana, ktorý si žltý dres strážil od piateho súťažného dňa.

Cieľom banskobystrických cyklistov na osemetapových pretekoch bolo získať body UCI. Každý z pätice v zložení Martin Haring, Martin Mahďar, Andrej Cully, Jakub Varhaňovský a Adrián Foltán svojou prácou prispel k celkovému úspechu.

"Na Okolo Kamerunu štartujme pravidelne. Zisk 75 UCI bodov, druhé a tretie miesto v celkovej klasifikácii je veľmi fajn. Navyše, všetci chalani dostali priestor sa ukázať,“ povedal po ukončení pretekov športový riaditeľ tímu Martin Fraňo.

"Haring ukázal, že je najsilnejší vrchár, no blysol sa aj víťazstvom v etape. Ešte s tímom zamieri do Slovinska a na majstrovské preteky, potom sa bude viac venovať vyjazďovaniu miestenky na OH v MTB, kde je tiež slovenskou jednotkou. Tento rok sa pomaličky rozbieha aj Mahďar. Má bojovnosť, skúsenosti, lídrom bol i v Maroku, a tu ukázal pódium celkovo i v etape," pokračoval Fraňo.

"Rovnako Cully bojoval, dostal sa do prvej desiatky a dosiahol pódium v etape. Každý z chalanov mal svoj deň v úniku vrátane Foltána i Varhaňovského. Najmä Jakub sa chytá šance. Veľmi trpel v najťažšej etape, no obrovskou bojovnosťou obsadil druhé miesto. Dokázal s pomocou chalanov vyhrať aj šprint pelotónu v záverečnej etape a skončiť druhý raz na pódiu," dodal Fraňo.

Už tento víkend sa cyklisti Dukly postavia na štart nového trojetapových pretekov v rámci Slovenského pohára na ceste Trnava Tour a od 13. - 17.6. bude časť z nich pokračovať na Okolo Slovinska.