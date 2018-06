Tenisová popoluška môže byť postrachom pre Nadala

Nečakaným hrdinom French Open je hráč z challengerov. V Paríži postúpil už do semifinále.

6. jún 2018 o 15:24 Miloslav Šebela

PARÍŽ, BRATISLAVA. Popolušiek ako z rozprávky bratov Grimmovcov je vo svete stále dosť. Hlavná hrdinka musí znášať ústrky a neprávosti, ale na konci si práve ona získa princovo srdce.

Príbehy o ľuďoch, ktorí uspeli, hoci na začiatku to vyzerá takmer nepravdepodobné, sú trhákmi.

Tenisová popoluška sa tento týždeň objavila aj na French Open. Je z Talianska a volá sa Marco Cecchinato.

Dvadsaťpäťročný hráč bol až do tejto sezóny podpriemerným. Hrával len na turnajoch nižšej úrovne - challengeroch. Na profesionálnom okruhu sa objavoval skôr sporadicky.

Na grandslamových turnajoch mal v kolónke víťazstiev nulu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Obvinili ho, že fixľoval zápasy

Prečítajte si tiež: Senzačne vyradil Djokoviča. Predtým vždy skončil v prvom kole

Doteraz sa mu jedinej publicity dostalo, keď ho obvinili, že fixľoval svoje zápasy a vsádzal na ne. V Taliansku za to dostal v roku 2016 pokutu 40-tisíc eur a zákaz hrať na 18 mesiacov.

Cecchinato sa bránil a neskôr ho spod obvinení oslobodili.

Teraz je rodák zo Sicílie v správach po celom svete vďaka svojej hre. Na French Open senzačne postúpil už do semifinále, keď v utorok vyradil bývalú svetovú jednotku Srba Novaka Djokoviča 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11).

Po zápase sa rozplakal. „Slzy som mal v očiach, pretože som nemohol uveriť, že som vyhral,“ hovoril Cecchinato, ktorý sa vrátil v rebríčku do prvej stovky len tento rok. Pred French Open bol 72. v ATP.

S nižším renkingom bol naposledy v semifinále v Paríži tenista ešte v roku 1999.

video //www.youtube.com/embed/I7jxPviyoRQ

Thiema už zdolal

Cecchinato pritom ešte pred desiatimi dňami ani len nepoznal, aké to je vyhrať zápas na grandslamovom turnaji. V Paríži má teraz sériu piatich víťazstiev a v novom vydaní poradia ATP sa posunie prvý raz v kariére do prvej tridsiatky.

„Spomenul som si na všetko, čo som obetoval, na množstvo náročných momentov. Všetka námaha stála za to,“ hovoril novinárom.

Talian je netradičným zjavom aj svojou hrou. Hrá jednoručný bekhend, dokáže meniť tempo hry, ale aj dať efektný kraťas. Djokovič, naopak, proti nemu robil zbytočné chyby.

“ Keď sme naposledy hrali, tak som zvíťazil. Bolo to vo finále turnaja Futures v Modene pred piatimi rokmi „ Marco Cecchinato spomínal na posledný vzájomný duel proti Dominicovi Thiemovi

V semifinále Cecchinata čaká ôsmy hráč sveta a antukový špecialista Dominic Thiem. Podľa Craiga O'Shannessyho, ktorý je poradcom v Djokovičovom tíme, má Cecchinato zbrane, ktorými by mohol potrápiť aj skvelých antukových hráčov, dokonca aj Španiela Rafaela Nadala.

„Pre Nadala by to bol veľmi nepríjemný súper. Možno je to aj tým, ako sa mu teraz darí. Ak si túto formu udrží, môže byť pre Nadala náročnejší ako Thiem. Je prefíkaný v tom, ako používa 'dropšoty'. Je skvelý aj zábavný zároveň,“ cituje ESPN O'Shannessyho.

Nadal na antuke prehral tento rok iba jediný zápas - práve s Thiemom. Ak chce Talian nastúpiť proti Nadalovi, musí najskôr v semifinále zdolať spomínaného Rakúšana.

„Keď sme naposledy hrali, tak som zvíťazil. Bolo to vo finále turnaja Futures v Modene pred piatimi rokmi,“ smial sa Cecchinato. Na otázku novinárov, ako by reagoval, keby mu niekto pred turnajom povedal, že bude hrať vo finále proti Nadalovi, odvedil: „Podpísal by som to svojou krvou.“

Frustrovaný Djokovič

Na druhej strane, Djokovič si v zápase nechal masírovať krk aj rameno, miestami sa nevyhol zbytočným chybám a vo štvrtom sete stratil vedenie 4:1.

Prečítajte si tiež: Djokovič nezvládol prehru. Spôsobil chaos, potom reagoval podráždene

Po vypadnutí bol ako bez duše. Ostal taký vykoľajený, že si sadol do vedľajšej miestnosti na tlačovky, pri odpovediach na otázky novinárov sa často zastavil uprostred myšlienky a celkovo pôsobil neprítomným dojmom.

„Neviem, čo budem robiť v nasledujúcich týždňoch a či sa predstavím vo Wimbledone. Možno vynechám celú sezónu na trávnatom povrchu," povedal novinárom.

Djokovičov tréner Marián Vajda pritom pre NY Times vravel, že Novak posledné dva mesiace neustále maká a vrátil sa na osemdesiat percent svojich možností.