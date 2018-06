Najvyššia súťaž bez Žiliny? Nové vedenie pracuje na záchrane

Povedať konkrétnu víziu hokejovej Žiliny je naozaj veľmi ťažké.

6. jún 2018 o 16:06 SITA

ŽILINA. Slovenský hokejový šampión zo sezóny 2005/2006 MsHK Žilina má problémy a hrozí, že nenastúpi do tipsportligovej sezóny 2018/2019.

"Je naším záujmom a všetci pracujeme na tom, aby najvyššia súťaž v Žiline pokračovala. Ak by to tak nemalo byť, ani jeden z nás by do toho nešiel.

Ja si môžem teraz myslieť všeličo, ale viete, klub je stopercentná mestská akciovka, a teda peniaze na chod klubu schvaľuje mesto. Konkrétne teda mestskí poslanci,“ skonštatoval nový predseda predstavenstva MsHK Žilina Peter Durmis v rozhovore pre hokejportal.net.

Dlh sa znižuje

Funkcionár priblížil aj ďalšie skutočnosti z klubového zákulisia, napríklad o dlhoch hráčom.

"Klub bol zadĺžený dlhší čas a dlh sa postupne znižoval. A to aj za predchádzajúceho vedenia, to má takisto zásluhu na tom, že súčasný dlh klubu sa výrazne znížil. Záväzky, ktorých oprávnenosť a neoprávnenosť skúmame, nebudú až také vysoké.

“ Všeobecne si myslím, že nie je úplne ideálny systém fungovania klubu ako stopercentná mestská akciová spoločnosť. Chýba tomu majiteľ. „ Peter Durmis, predseda predstavenstva MsHK Žilina

Samozrejme, že našou snahou je sa s nimi vysporiadať. Momentálne sumarizujeme situáciu s tým, že potrebujeme nastaviť financovanie do ďalšej sezóny. Dochádza k zmene financovania v dôsledku možných zmien, ktoré prebiehajú.

Jedna z tých zmien spočíva v tom, že zimný štadión by mala prevziať správcovská spoločnosť mesta a do ďalšieho zastupiteľstva pôjde práve návrh zmluvy na fungovanie medzi mestom, spomenutou spoločnosťou, klubom dospelých a mládežou.

Je to bod ďalšieho zastupiteľstva. Medzi tým začali prvé rozhovory s trénermi a hráčmi. Teraz musíme tú situáciu zosumarizovať, čo by malo trvať do konca týždňa. Nejde len o A-tím, ale o celú prevádzku štadióna, a to je skutočne veľmi náročný proces.

Máme na to mesiac, je to práca od rána do večera. Taká je teraz realita. Dnes však povedať konkrétnu víziu hokejovej Žiliny je naozaj veľmi ťažké,“ povedal Durmis pre hokejportal.net.

Oprávnené a neoprávnené požiadavky

V ostatných dňoch sa objavilo viacero správ od niekdajších hráčov Žiliny v súvislosti s plnením zmlúv zo strany vedenia. Vyjadrili sa bývalý tréner Petr Rosol a hráči Marek Hovorka, Peter Mikuš či Radim Hruška.

"To všetko sú veci, ktoré musíme vyriešiť. Už som hovoril o žiadostiach oprávnených a neoprávnených. Všetky oprávnené požiadavky my ako nové vedenie vyrovnáme. Máme však vyjadrenia aj našich právnikov, ktoré niektoré požiadavky, teraz akože vzniknuté, hodnotia ako neoprávnené.

Je trochu zvláštne, že teraz naraz po zmene štruktúry klubu sa objavia pohľadávky staré viac ako rok. Ale opakujem, budeme musieť vyplatiť oprávnené veci. S tým nemáme problém. V zásade nejde o veľkú čiastku.

Podobné problémy má veľa iných klubov na Slovensku, len sa nedostali do médií. Všeobecne si myslím, že nie je úplne ideálny systém fungovania klubu ako stopercentná mestská akciová spoločnosť. Chýba tomu majiteľ. Určite by klubu veľmi pomohol vstup strategického investora," uviedol Durmis.