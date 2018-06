Pre čiernu pleť na neho aj hádzali kamene. Obranca Anglicka nechce svoju rodinu na MS

Danny Rose si už na rasizmus zvykol.

6. jún 2018 o 16:40 SITA

LONDÝN. Rasizmus je rozšírený problém vo futbale, a hoci sa autority snažia bojovať proti nemu, viacerí hráči neveria, že sa v budúcnosti veľa zmení. Medzi nimi je aj anglický reprezentant Danny Rose.

Ten figuruje v nominácii Anglicka na majstrovstvá sveta v Rusku (14. júna - 15. júla). Najväčšia krajina sveta je známa pomerne nepriateľským postojom k ľuďom tmavej pleti.

Tamojšie kluby i národný zväz majú na konte mnoho pokút za rasizmus fanúšikov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hádzali po ňom aj kamene

Dvadsaťsedemročný krajný obranca Rose si z nepriateľských prejavov v hľadisku ťažkú hlavu nerobí a zaujal pragmatický postoj.

"Keď ma urážajú, nič s tým nenarobím. Nemalo by sa to stávať, ale deje sa to. Čo nám iné ostáva ako hrať futbal.

Prečítajte si tiež: FIFA začala konanie proti Rusku za rasizmus, iba dva mesiace pred MS

Musíme si uvedomiť, že chceme hrať a nie zmeniť svet. Na trávniku sa môžme pokúšať o čo chceme, svet pôjde aj tak ďalej svojou cestou," skonštatoval Rose pre Evening Standard.

Rose vie o čom hovorí. Podľa vlastných slov sa stal terčom rasistických útokov počas zápasu anglickej reprezentácie do 21 rokov proti rovesníkom v Srbsku.

Dokonca po ňom hádzali kamene. Srbi vtedy za incident dostali pokutu 65-tisíc libier. "Nemám ilúzie o spravodlivosti, takže sa nenechám vyviesť z rovnováhy. Pre Srbsko však už nemám pochopenie," uviedol Rose.

Rodinu v Rusku nechce

Napriek svojmu postoju myslí na svojich blízkych. Tým pre istotu neodporučil cestu do Ruska, práve pre nelichotivú povesť hostiteľskej krajiny.

"Povedal som svojej rodine, že nechcem, aby išli na majstrovstvá sveta. Dôvodom je rasizmus. Môj otec bol veľmi sklamaný, povedal mi, že ho mrzí, že možno už nedostane príležitosť vidieť ma hrať na MS.

Bolo mi smutno, keď som ho počul, ale nedá sa nič robiť," prezradil Rose, ktorý zažije svoj prvý svetový šampionát v kariére.