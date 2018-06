Chcú spôsobiť senzáciu na MS, hoci ich lídra zastrelili na ulici

Panama bude spolu s Islandom úplným nováčikom na MS vo futbale 2018 v Rusku.

7. jún 2018 o 15:35 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Tréner Panamy ukázal Románovi Torresovi, aby išiel pomôcť do útoku. Blížil sa koniec zápasu. Neprehliadnuteľný obranca s krátkymi hnedo-čiernymi dredmi a telom zápasníka sa rozbehol.

Útočník Luis Tejada vyhral hlavičkový súboj a loptu poslal priamo do behu Torresovi. Ten poľahky telom odtlačil súpera a z voleja takmer roztrhol sieť.

Rozbehol sa k fanúšikom, vyzliekol si dres. Štadión burácal.

“Roman, Roman, Roman, gól,” kričal komentátor. Slovo gól vyslovil azda 50-krát, až ho napokon zradil hlas.

Román Torres dal v 88. minúte víťazný gól v kvalifikačnom zápase proti Kostarike.

Panama po triumfe 2:1 postúpila na prvé majstrovstvá sveta v histórii krajiny. Štvormiliónová krajina sa dostala na šampionát do Ruska na úkor USA, ktoré majú vyše 300 miliónov obyvateľov.

“V našej krajine žijú štyri milióny ľudí. V ten večer boli dva milióny v uliciach,” hovorila reportérka Panama América Karol Elizabeth Larová pre Sky Sports.

Hrdina, filmová hviezda

Syn rybára Román Torres sa stal hrdinom krajiny. Môže sa cítiť ako filmová hviezda. Je na bilbordoch, objavuje sa v reklamách, je tvárou známych značiek. Ľudia ho zastavujú na ulici a prosia ho o podpis.

Pre krajinu sa stal treťou najvýznamnejšou športovou osobnosťou histórie - hneď za legendárnym boxerom Robertom Duránom a bejzbalistom Marianom Riverom.

5000 - 10 000 Toľko fanúšikov Panamy by malo cestovať na MS 2018 do Ruska.

“Je to historická udalosť, ktorá navždy ostane v mojom srdci a duši. Nikdy na ten moment nezabudnem,” hovoril pre BBC 32-ročný Torres, ktorý dosiaľ za Panamu odohral vyše 100 reprezentačných zápasov a v Rusku povedie tím ako kapitán.

Podobne ako mnoho iných reprezentantov aj Torres začínal v ťažkých podmienkach. Narodil sa do chudoby drsnej štvrte Barrio Lindo v metropole Panama City. Hrával na ulici, nemohol si dovoliť ani kopačky.

“Pre deti je symbolom toho, čo môžu dokázať, aj keď sú z chudobných štvrtí,” hovorí pre The Sun jeho prvý tréner Antonin Aizpurua.

Torres je jedným zo šiestich hráčov vo výbere Panamy, ktorí pôsobia v americkej súťaži MLS. V roku 2016 získal titul so Seattle Sounders.

Roman Torres gólom v závere pobláznil Panamu. (zdroj: SITA/AP)

Duchovný otec moderného futbalu v Paname

Panamský futbalový príbeh však nie je len o radosti. Gary Stempel o tom vie svoje. Narodil sa v Paname britskej matke. V mladom veku sa presťahoval vo Veľkej Británie, no v roku 1994 sa vrátil do Panamy, kde začal s obrodou tamojšieho futbalu.

Modernizoval, viedol mládežnícke výbery, staral sa o futbalové školy. V panamskom futbale našiel mizerné podmienky.

55. miesto v renkingu FIFA patrí Paname.

Ihriská s bránkami bez sietí. Nešlo o skutočné futbalové plochy, ale skôr štrkové ihriská či prerobené bejzbalové štadióny.

"Chlapci, s ktorými som pracoval, prišli z geta. Mamy mali vo väzení, otcov nepoznali. Mnohí z nich boli otcami už v pätnástich, ďalší išli do väzenia. Boli obkolesení gangmi, drogami a násilím," opisuje teraz 60-ročný Stempel pre The Sun.

Panama postupne napredovala. Stempel, ktorý postupne viedol všetky reprezentačné výbery, sa v roku 2003 s hráčmi do 20 rokov dostal na svetový šampionát. Dnes je trénerom výberu do 17 rokov.

Stempel je jedným z najdôležitejších ľudí moderného panamského futbalu. V roku 2009 krajina vyhrala šampionát Strednej Ameriky. V rokoch 2005 a 2013 bola vo finále prestížneho Gold Cupu.

No svetový šampionát je niečo úplne iné. "Bol to ich sen, preto som veľmi šťastný. Vidím všetky obete, ktoré urobili hráči aj ich rodiny. Sú to veľmi chudobní ľudia a postup na šampionát je preto krásny príbeh," dodal Stempel pre Sky Sports.

Amilcara Henriqueza zastrelili v roku 2017. (zdroj: SITA/AP)

Gól, ktorý nebol

Panama postúpila na šampionát aj vďaka gólu, ktorý vlastne nebol. V kľúčovom zápase proti Kostarike sapo zásahu Blasa Pereza v 53. minúte lopta dostala tesne pred bránkovú čiaru.

Spomalené zábery jasne ukazujú, že lopta neprešla za bránkovú čiaru, ale rozhodca Walter Lopez prisúdil Paname gól.

"Ten zápas by sa mal opakovať. Na to je precedens," hovoril bývalý španielsky rozhodca Rafa Guerrero pre goal.com.

video //www.youtube.com/embed/49RWRts9qqw

Na mysli mal zápas Juhoafrickej republiky so Senegalom z novembra 2016. Víťazstvo JAR 2:1 označila FIFA za neplatné, keďže penalta, z ktorej padol jeden z gólov, bola odpískaná po neexistujúcej ruke (stopér Senegalu Kalidou Koulibaly zasiahol loptu kolenom).

Hlavný rozhodca Joseph Lamptey dostal doživotný dištanc pre manipuláciu výsledku.

V prípade Panamy sa však žiadne korekcie nekonali, jej víťazstvo nad Kostarikou aj postup na majstrovstvá sveta ostali v platnosti.

Pobláznili krajinu

Národný tím v apríli tohto roka zasiahla tragická udalosť - skúseného reprezentanta Amilcara Henriqueza zastrelili na ulici v metropole Panamy.

Určite by bol v nominácii na šampionát v Rusku. Mal 33 rokov a patril k členom zlatej generácie panamského futbalu.

Až desať z 23 hráčov, ktorí sú vo výbere na MS, má 30 a viac rokov. Väčšina z nich bola pri najväčších úspechoch z posledných rokov.

V nominácii sú aj dvaja najlepší strelci v histórii reprezentácie Luis Tejada a Blas Pérez. Obaja dali po 43 gólov. Šesť hráčov má sto a viac reprezentačných štartov.

Gól, ktorý dostal Panamu na MS v Rusku

video //www.youtube.com/embed/Bhp71UXVyq4

Postup reprezentácie na šampionát vyvolal v krajine ošiaľ. Prezident Juan Carlos Varela deň po kľúčovom zápase proti Kostarike vyhlásil deň pracovného pokoja.

To isté chcel spraviť aj v dňoch, keď bude hrať reprezentácie zápasy na majstrovstvách. Napokon však iba odporučil zamestnávateľom, aby boli "kreatívni". Teda aby nechali svojich zamestnancov kochať sa futbalom. Veď je to prvýkrát, čo sa krajina dostala medzi svetovú elitu.

Panama patrí na MS v Rusku medzi najväčších outsiderov. Tím, ktorý je na 55. mieste vo svetovom rebríčku FIFA, narazí v G-skupine na Anglicko, Belgicko a Tunisko.

Kurz na to, že Panama šampionát vyhrá, je astronomický. Za jedno vložené euro by úspešný tipér získal 1400 eur.