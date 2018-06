Slovenky sa so Zlatou ligou rozlúčili výhrou, Španielky zdolali aj doma

Hlasy po zápase:

Jaroslava Pencová (blokárka a kapitánka SR): "Začiatok EL nám nevyšiel; nevedeli sme vyhrať ani zápasy, ktoré sme dobre rozbehli. Som veľmi rada, že v posledných dvoch dueloch sme uspeli. V Španielsku sa nám podarilo minimalizovať chyby, s čím sme sa predtým trápili. Ony sa dokážu vrátiť do hry a sú nepríjemné. Dokázali sme dlhšie vydržať hrať našu hru, čo nám pomohlo. Pri novom trénerovi sme potrebovali čas; som rada, že to na konci vygradovalo tak, že sme zápasy vyhrali."

Nikola Radosová (smečiarka SR): "Teším sa najmä z toho, že sme vyhrali; to je najdôležitejšie - že sme uhájili 3. miesto. Podali sme dobrý výkon, bola super atmosféra. To, že som dala najviac bodov, je iba také pohladenie na duši. V druhom sete Španielky pritlačili, mali sme trochu výpadok. Chýbalo len pár bodov, aby sme vyhrali aj v druhom či treťom sete. Dôležité bolo, že sme znížili počet chýb. Atmosféra bola veľmi dobrá, publikum žilo; hralo sa nám veľmi dobre."

Nina Herelová (blokárka SR): "Sme šťastné, že sme vyhrali posledný zápas. Chceli sme po dueli v Španielsku ukázať, že na to stále máme. Bolo to veľmi dobré aj pre divákov; kulisa si zaslúžila, aby sme vyhrali. Španielkam sa v priebehu zápasu rozohrali niektoré hráčky; my sme začali kopiť chyby, čo nás pribrzdilo. Keď sme na koni, vieme to dotiahnuť do konca. V ostatných týždňoch sa pod novým trénerom hľadala základná zostava, aj preto to celé gradovalo a víťazstvá prišli na konci."