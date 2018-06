Slovenskí volejbalisti vo svojom poslednom zápase Zlatej ligy hladko prehrali s Estónskom

V auguste čaká na Slovákov kvalifikácia ME 2019.

6. jún 2018 o 21:11 (aktualizované 6. jún 2018 o 22:55) TASR

RAKVERE. Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa so Zlatou európskou ligou rozlúčili stredajšou prehrou s domácim Estónskom 0:3. Zverenci Andreja Kravárika si v A-skupine pripísali len jedno víťazstvo, keď v Poprade zdolali Švédsko 3:1.

Po víťazstve Švédska nad Belgickom 3:0 skončili na štvrtom mieste. V ZEL sa však zachránili, pretože elitnú kategóriu ako posledný tím opúšťa Slovinsko po prehre v B-skupine s Holandskom 1:3.

Estónci sa stali víťazmi skupiny a postúpili do Final Four. V auguste čaká na Slovákov kvalifikácia ME 2019.

Zlatá európska liga volejbalistov 2018 - A-skupina - záverečné 6. kolo - streda:

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



RAKVERE

Estónsko - Slovensko 3:0 (14, 15, 20)

69 minút, rozhodovali: Bernaola (Šp.) a Strandson (Est.), 2000 divákov

Estónsko: Kollo 5, Aganits 8, K. Toobal 4, Täht 17, Tammemaa 9, Teppan 16, libero Rikberg. Tréner: Gh. Cretu.

Slovensko: Paták 2, Prešinský 4, Mlynarčík 5, Kohút 8, Kriško 7, Jančura 0, liberá Turis a M. Vitko (Macko 0, M. Petráš 4, J. Hriňák 0, Ihnát 4, Kováč 0, Firkaľ 0). Tréner: A. Kravárik.

Belgicko - Švédsko 0:3 (-22, -15, -18)

Tabuľka A-skupiny: