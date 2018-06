Po Svišťoch je na Slovensku ďalší klub, ktorý založili nespokojní rodičia

Dôležité je, aby sa deti bavili. Kto sa neusmieva, toho vyhodím, hovorí hokejový tréner Roman Mega.

7. jún 2018 o 16:33 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Nepáči sa vám systém hokejovej práce v Slovane? Tak odíďte.

To si vypočuli pred desaťročím niektorí rodičia spolu s ich deťmi. A tak si založili vlastný klub - hokejová škola Svišť.

Spočiatku trénovali na malom ľade v jednom z bratislavských nákupných centier. Aby mali deti motiváciu a vzory, občas si s nimi prišiel zatrénovať aj Žigmund Pálffy.

Slovenský systém výchovy hokejistov sa im nepáčil, tak hrávali súťaže v Česku. Keď boli hráči starší, postupne odišli hrať do juniorských líg v Európe i zámorí.

Cez svišťov prešli aj Martin Fehérváry, Adam Ružička, Jakub Lacka, Tomáš Hedera či Filip Krivošík. Teda hráči, ktorí upútali v mládežníckych reprezentáciách.

Niektorí z nich už prenikajú aj do tej seniorskej a mali by byť budúcnosťou slovenského hokeja.

Na tréningoch hrajú aj hokej

Teraz sa história do určitej miery opakuje, svišti majú nasledovníkov. Pred dvoma rokmi skupinka nespokojných rodičov založila klub Speeders.

„Deťom chýbala voľnosť. Klasické tréningy boli strojené a silené. Môj syn sa ma stále pýtal, prečo vôbec nehrajú hokej,“ načrtla Lívia Laczki, jedna zo zakladateliek klubu.

Už svišti začali robiť všetko inak, ako to bolo napísané v hokejovej metodike na Slovensku. Najväčšia zmena, ktorú dodržujú aj v klube Speeders, je, že hneď na začiatku trénujú deti aj s pukom.

„Chceme, aby deti mali po tréningu pocit, že hrali hokej. Keď na celom tréningu len korčuľujú, strácajú motiváciu,“ reaguje ďalší zo zakladateľov klubu Radúz Ivaničko.

„Rodičom a deťom sme ponúkli alternatívu, v ktorej je tréning vedený hravou formou. Nie je to o tom, že sa na deti zvyšuje hlas, lebo niečo nedokážu pochopiť. Nechceme, aby to bol len detský krúžok, ale zároveň chceme zachovať voľnosť,“ dodáva.

Malý Fehy vždy lietal po ľade

Oba mládežnícke kluby, ktoré sa rozhodli ísť vlastnou cestou, spája tréner Roman Mega.

„Oba tímy majú niečo spoločné, ale v Speeders ešte nefungujú na takej báze ako v hokejovej škole Svišť. Tam chodili chlapci neskôr do školy, aby mohli ísť na tréning. Odišli sme do Čiech, lebo sa tam hralo na celé klzisko, ako to majú aj deti v zámorí,“ hovorí 47-ročný Mega.

To, že to malo zmysel, dokazujú viacerí mladí hokejisti, ktorí vyrástli v netradičnom klube založenom nahnevanými rodičmi.