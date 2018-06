El Maestro o údajnej korupcii: Hrnčár? Skvelý chlap, ale veľmi zlý tréner

Bývalý kouč Trnavy reagoval.

7. jún 2018 o 17:13 Igor Dopirák

TRNAVA. "Nielenže sme vyhrali titul, ale rozbili sme ligu," vravel tréner Nestor El Maestro v máji po víťazstve nad Dunajskou Stredou, keď bolo isté, že Trnava po 45 rokoch vyhrá ligový titul.

Na konci sezóny však klub po ročnom pôsobení v ňom opustil a zamieril do Bulharska. Vo štvrtok sa stal oficiálne trénerom CSKA Sofia.

Na svojej prvej tlačovej konferencii sa nevyhol ani otázkam, ktoré sa týkali údajnej korupcie v slovenskom futbale.

Upozornil na to portál Trnavský hlas.

Skritizoval novinárov i trénera Ružomberka

"Myslím si, že internet zabíja serióznu žurnalistiku po celom svete. Niekto niekde čosi napíše a potom to všetci skopírujú," začal netypicky svoju odpoveď El Maestro.

"Všetci ste vyštudovali novinárske školy, prosím, urobte viac než len to, že použijete Google prekladač. Skúmajte a rozmýšľajte podľa seba. Boj o majstrovský titul na Slovensku nebol v minulej sezóne ani tesný, ani nervózny. Trnava bola na čele ligy od septembra až do konca sezóny," pokračoval.

Následne skritizoval trénera Norberta Hrnčára, ktorý po sezóne ukončil svoje pôsobenie v Ružomberku.

"Treba sa pozrieť, odkiaľ informácia prišla. Prišla od kouča Ružomberka. Je to fantastický chlap, ale veľmi zlý tréner. Vyhodili ho z každého klubu, v ktorom pôsobil," vravel El Maestro.

"Samotnú správu zverejnili médiá z Bratislavy. Musíte vedieť, že majiteľom Slovana Bratislava je známy mediálny magnát. Teraz, keď je šampiónom Trnava, je to niečo podobné, ako keby bol majstrom v Bulharsku klub Vereya (v nedávno skončenej sezóne skončil na šiestom mieste - pozn. red.)."

"Je ťažké nájsť na to vysvetlenie, ak ste Ludogorec Razgrad alebo CSKA Sofia, či na Slovensku Slovan alebo Žilina," doplnil.

VIDEO: Odpoveď El Maestra na otázku týkajúcu sa možnej korupcie v čase 33:00:

O čom je celá kauza?

El Maestro svoju odpoveď uzavrel tým, že pomoc nepotreboval. "Musím sa z toho iba smiať. Zápas, o ktorom sa hovorí, sa skončil 0:0. Bolo to päť kôl pred koncom ligy a mali sme o trinásť bodov viac ako Slovan. Nie som najlepší tréner sveta, ale s takýmto náskokom päť kôl do konca dokážem byť majstrom aj bez špinavých trikov," uzavrel.

Kauza týkajúca sa možnej korupcie v súvislosti so Spartakom Trnava sa objavila začiatkom júna 2018. Portál topky.sk informoval, že minimálne v jednom prípade existujú zdokumentované svedectvá a dôkazy, podľa ktorých mali byť podplácaní hráči v zápasoch majstrovskej Trnavy.

Prípadom sa najskôr zaoberal Slovenský futbalový zväz (SFZ), neskôr ho prebrala Národná kriminálna agentúra.

Kauza sa týka prípadu, ktorý sa udial pred zápasom Ružomberok - Trnava. Bývalý hráč a funkcionár Daniel Bartko mal požiadať brankára Ružomberka Matúša Macíka, aby ovplyvnil spomínaný duel. Údajný úplatok malo predstavovať 5 000 eur.

Macík ponuku odmietol a oznámil to vedeniu klubu, ktoré sa obrátilo na SFZ.

Bartko pre SME povedal, že k ovplyvňovaniu z jeho strany nedošlo. "Chcel som mu iba pomôcť. Volali mi zo zahraničia skauti, aby som hľadal nejakých futbalistov - obrancu, útočníka, brankára. A z tohto to vyplynulo," tvrdil.

Ak by sa preukázala úmyselná spolupráca Spartaka Trnava na korupčných praktikách, klubu by hrozila pokuta, odobratie titulu a vylúčenie z najvyššej súťaže. Európska futbalová únia by ho mohla sankcionovať vylúčením z európskych súťaží a pokutou.