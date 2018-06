Hamšík sa rozhodol, chce opustiť Neapol, píšu talianske médiá

Skúsený stredopoliar má ísť do Číny.

7. jún 2018 o 17:19 SITA

NEAPOL. Slovenský futbalista Marek Hamšík sa podľa zahraničných médií už rozhodol a chce opustiť SSC Neapol. Nič na tom nezmenilo ani jeho stretnutie s novým trénerom Carlom Ancelottim či prezidentom Aureliom De Laurentiisom a športovým riaditeľom Cristianom Giuntolim.

Zástupcovia Neapola údajne nie sú ochotní pustiť svojho kapitána za menej ako 30 miliónov eur.

Tridsaťročný stredopoliar má namierené do Číny. Prípadný záujemca z tejto ázijskej krajiny by teda musel zaplatiť minimálne 60 miliónov eur, pretože pri prestupoch do Číny existuje stopercentná daň, z ktorej následne podporujú rozvoj tamojších mladých futbalistov.

Podľa medializovaných informácií Hamšík v prípade skompletizovania prestupu do Číny podpíše zmluvu na tri roky s ročným príjmom 10 miliónov eur. Informácie priniesol portál football-italia.net.