Štvrtú etapu na Critérium du Dauphiné vyhral Alaphilippe, Kwiatkowski už nie je lídrom

Na čelo sa dostal Gianni Moscon.

7. jún 2018 o 17:46 TASR

Critérium du Dauphiné 2018

4. etapa (Chazey-sur-Ain do Lans-en-Vercors, 181 km):

1. Julian Alaphilippe Francúzsko Quick-Step Floors 4:26:58 h 2. Daniel Martin Írsko UAE Team Emirates + 0 s 3. Geraint Thomas V. Británia Team Sky + 0 s 4. Romain Bardet Francúzsko AG2R La Mondiale + 0 s 5. Pierre Latour Francúzsko AG2R La Mondiale + 5 s 6. Adam Yates V. Británia Mitchelton-Scott + 5 s

LENS-EN-VERCORS. Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe triumfoval vo štvrtkovej štvrtej etape pretekov Critérium du Dauphiné 2018.

Jazdec stajne Quick-Step Floors sa presadil v záverečnom cieľovom stúpaní a prvú horskú etapu z Chazey-sur-Ain do Lans-en-Vercors (181 km) zvládol za 4:26:58 hodiny. Na druhej priečke finišoval v rovnakom čase Ír Daniel Martin z UAE Team Emirates, tretí bol Brit Geraint Thomas zo Sky.

Pre dvadsaťpäťročného Alaphilippa to bolo už piate víťazstvo v sezóne. "Som veľmi šťastný, Critérium sú pre mňa veľmi prestížne preteky. Väčšina jazdcov je už v top forme pred Tour de France," priznal.

"Od dnes až do nedele to bude veľmi ťažké, keďže sú na programe horské etapy. Dnes som chcel využiť to, že sme boli prvý deň v kopcoch a som ešte čerstvý. Celý deň som sa cítil veľmi dobre a v závere som do toho dal všetko. Som šťastný, že to vyšlo," dodal Alaphilippe.

Na čelo celkového poradia sa dostal Talian Gianni Moscon zo Sky, ktorý zo žltého dresu pre lídra pretekov vyzliekol svojho tímového kolegu Michala Kwiatkowského z Poľska. Ten stráca šesť sekúnd, rovnako ako tretí Thomas. Alaphilippe figuruje na štvrtom mieste s mankom 48 sekúnd.

Aj v ďalších troch etapách čaká na pelotón náročný program v horách. Prestížne preteky vyvrcholia v nedeľu stúpaním do Saint-Gervais-les-Bains na úpätí Mont Blancu.

Celkové priebežné poradie: