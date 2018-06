V šatni Vegas to bolo ako na pohrebe. Šancu na pohár majú aj ďalšie roky

Nemyslím si, že existuje jedna osoba, ktorá by povedala, s výnimkou ľudí, ktorí tu žijú, že môžeme ísť takto ďaleko, tvrdí Erik Haula.

8. jún 2018 o 13:20 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. V strede ľadovej plochy je červený kameň, typický pre štát Nevada, v ktorom je vložený meč Excalibur.

Pred zápasom sa ho snaží vytiahnuť votrelec so súperovou vlajkou. Neskôr však prichádza zlatý rytier, ktorý ho vytasí, a podľa vzoru legendárneho príbehu dáva najavo, že je to jeho územie.

Po piatom finálovom zápase NHL však domácu pevnosť Vegas Golden Knights dobyli hokejisti Washingtonu Capitals.

Zvíťazili 4:3, v celej sérii 4:1 na zápasy a prvýkrát vo svojej histórii získali Stanleyho pohár.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vyzeralo to ako na pohrebe

Výnimočné dobrodružstvo nováčikovského tímu Vegas Golden Knights sa tak skončilo tesne pod vrcholom.

Hokejisti Vegas, za ktorý hral aj slovenský hokejista Tomáš Tatar, prehrali vo finále, podobne ako podceňovaní Nemci na olympiáde či Švajčiari na majstrovstvách sveta.

Prečítajte si tiež: Je to ako rockový koncert. Podceňovaný tím NHL píše báječný príbeh

„Teraz je veľmi ťažké hovoriť o tom. Potrebujeme trochu času, aby sme sa z toho oklepali. Bolo to krásne, ale akosi krátke. Som však hrdý na túto partiu,“ priznal pre zámorské médiá James Neal, ktorý vo finále NHL neuspel ani vlani v drese Nashvillu.

V druhom zápase finálovej série si zahral aj Slovák Tomáš Tatar, ktorý si tentoraz pripísal aj asistenciu. Po zápase prežíval podobne, ako jeho spoluhráči obrovský smútok.

„V kabíne to vyzeralo ako na pohrebe. Viacerí sa nedokázali ubrániť slzám a slová z nich vychádzali len veľmi ťažko. Bolo vidieť, že ich to veľmi mrzí,“ prezradila spolupracovníčka SME Lenka Waterkotte.

„Bola to najzábavnejšia etapa môjho života. Bude to chvíľu trvať, kým to strávime. Verím však, že sa nám to podarí a vrátime sa ešte silnejší,“ reagoval útočník Erik Haula.

Fleury sa mal cítiť ako pri pinballe

Príbeh hokejistov Vegas je vskutku famózny. Kurz na to, že vyhrá Stanleyho pohár, bol pred sezónou najnižší zo všetkých mužstiev - 500:1.

„Keď postúpi do play off, sme mŕtvy. A keď náhodou vyhrajú Stanleyho pohár, tak zatvárame,“ reagoval počas sezóny riaditeľ jednej zo stávkových kancelárií.