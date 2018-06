Novej posile Slovana pozícia dvojky nevadí. Prvoradý je tímový úspech, vraví

Bratislavský klub získal zo Serede brankára Matúša Ružinského.

8. jún 2018 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. ŠK Slovan Bratislava rozvíril prestupový trh najmä v zime, keď do kádra prišlo sedem futbalistov, no nečinný neostal ani na začiatku leta.

Hoci vedenie klubu avizovalo, že sa nechystajú mohutné nákupy, predsa posilnili post brankára. Z tímu víťaza druhej najvyššej slovenskej súťaže získali Matúša Ružinského. Jedného z kľúčových faktorov postupu Serede.

Dvadsaťšesťročnému gólmanovi vyšla uplynulá sezóna nad očakávania, z 19 zápasov si dvanásťkrát udržal čisté konto. Najmä na jar sa prezentoval málo vídanou sériou desiatich zápasov na nulu za sebou, dovedna neinkasoval 937 minút.

"Tá séria bola úžasná, je to niečo fantastické. No vďaka patrí najmä bývalým spoluhráčom. V minulej sezóne sme dokázali niečo veľké, čomu nikto neveril. Ďakujem bývalému klubu, pretože za to, kde som teraz, vďačím vo veľkej miere práve jemu," povedal na oficiálnom webe Slovana Ružinský.

V Slovane pôsobil ako dorastenec

Napriek skvelým výkonom ho záujem Slovana prekvapil: "Asi až časom mi dôjde, aký významný krok v kariére som dosiahol," priznáva Ružinský.

"Slovan je top klub na Slovensku. Teším sa, že budem môcť na sebe čím ďalej, tým viac pracovať, aby som sa dokázal presadiť. Verím, že sa čím skôr aklimatizujem a kabína ma prijme len v dobrom."

Matúš Ružinský neprichádza do úplne neznámeho prostredia. V Slovane pôsobil v mládežníckych kategóriách. Pred desaťročím však napokon zamieril na opačný koniec republiky, kde zakotvil na šesť rokov.

"V Slovane som raz bol ešte v doraste, keď som mal šestnásť rokov. Nakoniec sa to skončilo tak, že som išiel do Košíc. Prešlo desať rokov a zhodou okolností som opäť v belasom," uviedol Ružinský.

V novom tíme sa neznámych tvárí obávať nemusí, stretne sa aj s bývalým spoluhráčom z metropoly východného Slovenska.

"Poznám viacerých chalanov, najlepšie Borisa Sekuliča. Hrávali sme spolu za Košice a poznáme sa naozaj dobre. Teším sa, keď sa v pondelok stretneme a som veľmi zvedavý, čo mi povie, keď ma uvidí.“ Naturalizovaný slovenský reprezentant Sekulič pôsobí v Slovane tretí rok a v súčasnosti je kapitánom.

Svoju situáciu vníma Ružinský pozitívne

Hoci Ružinský prichádza do Bratislavy s výbornou reputáciou, sám vie, že jeho úloha bude najmä kryť chrbát Michalovi Šullovi.

Napriek silnej konkurencii svoju situáciu vníma pozitívne: "Mišo je vynikajúci brankár, čo už ukázal v Senici a dokazuje to v Slovane a v reprezentácii. O to viac ma to ženie dopredu, aby som na sebe pracoval a zlepšoval sa," hovorí.

"Veľmi si vážim, že si ma Slovan vybral a urobím maximum, aby som bol pre mužstvo prínosom. Sme jeden tím, mali by sme ťahať jeden za druhého a myslieť v prvom rade na tímový úspech. Záleží mi na tom, aby sme v budúcej sezóne boli úspešní," uzavrela najnovšia posila Slovana Bratislava.