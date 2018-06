Golden State Warriors obhájili titul, Clevelandu nedali vo finále šancu

Priebeh štvrtého zápasu odzrkadľoval celú sériu.

9. jún 2018 o 7:17 (aktualizované 9. jún 2018 o 8:33) SITA

CLEVELAND. Basketbalisti Golden State aj po roku zostávajú zlatí.

V piatkovom štvrtom stretnutí finále NBA zvíťazili v Clevelande hladko 108:85 a v najkratšom možnom čase obhájili titul šampiónov profiligy.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Golden State vyrovnali rekord Miami

Vlani si poradili s rovnakým súperom podobne suverénne 4:1 na zápasy. Warriors ovládli NBA tretíkrát za ostatné štyri roky.

GS sa stal prvým obhajcom prvenstva po Miami, ktorému sa to podarilo v 2013. Golden State uspeli na palubovke súpera v devätnástej sérii play-off v rade a vyrovnali rekord Miami.

Priebeh štvrtého zápasu odzrkadľoval celú sériu. Favorizovaní hostia sa pustili do súpera bez rešpektu, až na krátke úseky súpera nepustili do vedenia, a keď už, nie viac ako o bod.

Naplnili sa prognózy

Po prvom polčase Warrriors odchádzali na prestávku s náskokom 9 bodov (61:52). Tretia štvrtina sa ukázala ako rozhodujúca, pre domácich sa skončila katastrofou. Warriors si v nej utvorili priepastný náskok 21 bodov.

Záverečné dejstvo sa už len dohrávalo, Cavs sa nepodarilo ani skorigovať, naplnili sa tak prognózy zámorských bookmakerov, ktorí pred začiatkom série nedávali Clevelandu šancu a úspech GS ohodnotili kurzom 1,1.

Prehľad víťazov NBA: 17x - Boston Celtics 16x - Minneapolis/Los Angeles Lakers 6x - Chicago Bulls/Golden State Warriors 5x - San Antonio Spurs, Philadelphia/San Francisco 3x - Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers, Fort Wayne Pistons/Detroit Pistons, Miami Heat 2x - New York Knicks, Houston Rockets 1x - St. Louis/Atlanta Hawks, Baltimore/Washington Bullets/Washington Wizards, Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks,Dallas Mavericks, Baltimore Bullets, Rochester/Cincinnati Royals/Kansas City/Sacramento Kings

Derniéra sezóny 2017/2018 mala dvoch hrdinov - oboch z kalifornského tímu.

Dvojica Stephen Curry - Kevin Durant opäť potvrdila, že predstavujú rozhodujúci ofenzívny tandem Warriors a v konečnom dôsledku aj celej ligy.

Prvý menovaný nastrieľal 37 bodov. Premenil pritom 7 trojok.

Durant je najužitočnejší

"Ani nedokážem opísať tieto pocity. Dnes to spolu oslávime," tešil sa po zápase Stephen Curry.

Tridsaťročný hráč naskočil do play off až od druhého kola, keďže v závere základnej časti si zranil koleno.

Jeho úlohu lídra prevzal Kevin Durant, najužitočnejší hráč finále. Po strhujúcom výkone v treťom zápase série sa podobným výkonom prezentoval aj na záver ročníka.

K rozhodujúcemu titulu prispel populárnym triple-double. Nastrieľal síce iba 20 bodov, ale pridal aj 10 asistencií a 12 doskokov.

"Viete ako zistíte, že ste najlepší ? Keď po vás všetci idú. Súperi, iní tréneri, všetci sa za nami otáčajú, média, ktoré nás nemajú radi, na nás útočia, ale to všetko nás posilňuje.

Núti nás to pracovať a hrať ako šampióni každý deň. To je zároveň najťažšia časť," povedal Durant, ktorý získal ocenenie MVP druhý rok po sebe.

LeBron: Hral som s emóciami ako vždy

Cleveland absolvoval 26. finálovú sériu, v tomto smere je desiaty najúspešnejší klub v profilige. Posledný zápas nevyšiel podľa predstáv LeBronovi Jamesovi.

Tridsaťtriročná najžiarivejšia hviezda Cavs nazbierala iba 23 bodov. V celom play off priemerne nastrieľal 34 bodov, druhý najvyšší počet v kariére.

Pre LeBrona to bola 13. vyraďovacia časť v kariére a ôsme finále v rade.

James však po piatkovom zápase prezradil, nevedno či úmyselne, zaujímavú skutočnosť. Podľa jeho slov na palubovke nechal všetko, no od úvodného zápasu sa potýkal so zranením:

"Hral som s emóciami ako vždy. Snažil som sa, ale v zápasoch vonku sa nám nedarilo. Išiel som naplno. To je celkom fajn na to, že posledné tri zápasy som hral so zlomenou rukou."

Stane sa LeBron voľným hráčom?

James po dueli vysvetlil, že zranenie si privodil sám v úvodnom stretnutí série, v ktorom domáci Golden State zvíťazil v predĺžení.

S neúspechom vo finále silnejú špekulácie, že James využije klauzulu v zmluve a v lete sa stane neobmedzeným voľným hráčom, v snahe nájsť tím, schopný detronizovať Golden State.

"V tejto chvíli neviem. Vždy som sa pred rozhodnutím poradil so svojou rodinou. Najmä, keď sú moji chlapci v takomto veku. Naposledy, keď sme sa sťahovali boli mladší, teraz mám však tínedžera aj malú dcéru.

Sadneme si spolu a všetko zvážime, bez porady s rodinou neviem čo bude," odpovedal LeBron na otázku o svojej budúcnosti.

video //www.youtube.com/embed/HBcm7Gs137k

NBA 2017/2018 - výsledok

Finále play off - 4. zápas:

Cleveland - Golden State 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)

/konečný výsledok série 0:4, titul pre Golden State/

Cavaliers: L. James 23, Love 13, J. Smith 10, T. Thompson 6, Hill 3 (Hood 10, Nance 7, Jeff Green 5, Žižič 4, Osman a Korver po 2, Calderón 0)

Warriors: Stephen Curry 37 (7 trojok),Durant 20 (12 doskokov, 10 asistencií), K. Thompson 10, Draymond Green 9, McGee 6 (Iguodala 11, Bell 4, Young 3, West, Looney, Pachulia a Livingston po 2, McCaw 0)

TH: 25/17 - 16/16, fauly: 22 - 24, trojky: 8 - 14, 20 562 divákov