Ohlasy osobností: Konečne to prišlo a zaslúžila si si tento titul viac ako ktokoľvek iný

Pozrite si ohlasy osobností na triumf Simony Halepovej na Roland Garros 2018.

9. jún 2018 o 19:03 SITA

BRATISLAVA. Ohlasy osobností na víťazstvo rumunskej tenistky Simony Halepovej 3:6, 6:4, 6:1 nad Američankou Sloane Stephensovou v sobotňajšom finále dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži:

Brad Gilbert: "Gratulujem 'Halepeno' k úžasnej ceste za prvým grandslamovým titulom na Roland Garros. Skvelé koučovanie od Darrena Cahilla."

Melanie Southová: "Gratulujem Simonnaaaaaaaa. Je veľmi emotívne vidieť tento úspech. Bola mentálne testovaná, keď Sloane hrala vynikajúci tenis. Som veľmi rada, že svetová jednotka má svoj prvý Grand Slam."

Daria Gavrilovová: "SI MO NA! Som dojatá a tlieskam."

Karolína Plíšková: "Gratulujem Simona. Zaslúžíla si si to, skvelá práca."

Petra Kvitová: "Simonaaaaa! Dokázala si to. Som veľmi šťastná. Užívaj si každú sekundu. Tento moment si si veľmi zaslúžila."

Anabel Medinová Garriguesová: "Gratulujem Simona Halepová a tréner Darren Cahill. Zaslúžili ste si Grand Slam!"

Kristina Mladenovicová: "Keď pre to všetko musíš byť taká vytrvalá, je to ešte krajšie a zaslúženejšie. Gratulujem Simona Halepová, užívaj si tieto svoje chvíle. Konečne to prišlo."

Jelena Vesninová: "Simonaa! Zaslúžila si si tento titul viac ako ktokoľvek iný. Veľká gratulácia."