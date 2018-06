Vitalij Kličko sa stal členom Medzinárodnej boxerskej siene slávy

V profiringu odboxoval 69 zápasov, 64 z nich vyhral, v 53 dueloch súpera zložil pred limitom.

11. jún 2018 o 9:22 (aktualizované 11. jún 2018 o 10:52) TASR

CANASTOTA. Ukrajinského boxera Vitalija Klička v nedeľu slávnostne uviedli do Medzinárodnej boxerskej siene slávy.

Do prestížnej spoločnosti sa dostali aj nemecký promotér Klaus-Peter Kohl spolu s komentátormi Stevem Albertom a Jimom Grayom.

Ocenili aj Sida Terrisa, ringového rozhodcu Johnnyho Addiea a promotéra Lorraineho Chargina, všetkých troch in memoriam.

Klička zvolili do siene slávy vlani v decembri, tri roky po tom, ako sa rozhodol opäť vstúpiť do politiky v rodnej Ukrajine. "Nie je to realita, je to sen," uviedol Kličko na slávnostnej ceremónii v Canastote.

"Nikdy som neočakával, že budem v sieni slávy a že sa jedného dňa stanem svetovým šampiónom v USA. Som hrdý, že som v spoločnosti takých boxerských legiend, ako je napríklad Muhammad Ali," citovala ho agentúra AP.

"Taktiež som veľmi hrdý na to, že mám najsilnejšieho brata na svete. Vladimirovi by som sa chcel poďakovať za to, čo pre mňa dosiaľ urobil. Vždy budeš môj mladší braček," povedal Vitalij Kličko.

Vitalij Kličko má v zbierke trofejí aj olympijské zlato z roku 1996 z Atlanty v hmotnostnej kategórii do 91 kg. V profiringu odboxoval 69 zápasov, 64 z nich vyhral, v 53 dueloch súpera zložil pred limitom.

Dlhé roky bol držiteľom majstrovských opaskov všetkých boxerských organizácií IBF, WBA, WBO a IBO.