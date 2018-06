Sané stratil miesto v tíme Nemecka údajne kvôli svojej povahe

Leroy Sané sa vraj často povyšoval nad skúsenejších hráčov a odvrával trénerovi.

11. jún 2018 o 10:33 SITA

BERLÍN. Horúcou témou v súvislosti so zložením kádra nemeckej futbalovej reprezentácie na blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku (14. júna - 15. júla) je vynechanie krídelníka anglického Manchestru City Leroya Saného.

Talentovaný 22-ročný rodák z Essenu zažil na klubovej scéne vydarenú sezónu 2017/2018 korunovanú ziskom titulu v Premier League aj trofeje v tamojšom Ligovom pohári.

Ani to však nepresvedčilo trénera úradujúcich majstrov sveta Joachima Löwa, aby hráča so senegalskými koreňmi zaradil do konečnej 23-člennej nominácie.

Ballack kritizoval rozhodnutie Löwa

Tréner Nemecka namiesto Saného zobral na šampionát Juliana Brandta z Bayeru Leverkusen. V prospech druhého menovaného bolo údajne niekoľko detailov, Löw to prirovnal k cieľovej fotografii.

Rozhodnutie skúseného 58-ročného kouča mnohí považujú za smiešne. Veľkej kritike ho podrobil niekdajší reprezentant Michael Ballack.

"Skutočne za tým nevidím žiadne športové dôvody. Zabudnite na nejakú cieľovú fotografiu. Vzhľadom k pozícii Juliana Brandta to chce veľkú fantáziu, aby ste tomu uverili," poznamenal Ballack.

Sanému údajne chýbal rešpekt

Podľa mnohých si však 41-ročný rodák z Görlitzu chcel "zgustúť" na Löwovi za to, že s ním v roku 2010 prestal počítať.

"O Saném sme sa bavili všetci tréneri. On vie, že je talentovaný a vnáša do hry tempo, aké často nevídame. Ukazuje to najmä v Premier League, ale ak mám byť úprimný, na tréningoch aj v zápasoch mal dosť možností, aby ukázal kvalitu, ktorú predvádza v Anglicku. Bolo to ťažké rozhodnutie - v prospech Brandta, nie proti Sanému. Naozaj to bolo tesné," povedal podľa webu theworldgame.sbs.com.au so 16 gólmi najlepší strelec histórie svetových šampionátov Miroslav Klose, ktorý je jedným z asistentov Joachima Löwa.

Mnohé nemecké médiá priniesli tiež informácie o tom, že kouč "Jogi" stavil pri skladbe mužstva na dobrú atmosféru, ktorá by mužstvu mohla pomôcť pri obhajobe titulu majstra sveta.

Prítomnosť Saného údajne nerobila "dobrú krv" v mužstve, v prospech konkurentov na jeho post malo zavážiť aj tímovejšie poňatie hry a schopnosť prispôsobiť sa interným pravidlám.

Sané sa vraj často povyšoval nad skúsenejších hráčov a na tréningoch odvrával Joachimovi Löwovi, ktorý takéto správanie u hráčov nemá rád.