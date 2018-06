Mazanec sa nechce vzdať NHL, podpísal kontrakt s Rangers

Mazanec po štyroch ročníkoch v Nashville Predators odštartoval minulú sezónu v Slovane v KHL, kde odchytal 23 zápasov.

11. jún 2018 o 11:49 SITA

NEW YORK. Český hokejový brankár Marek Mazanec bude aj naďalej pôsobiť v zámorskej organizácii Rangers.

Napriek záujmu viacerých európskych tímov odštartuje rodák z Písku ročník 2018/2019 tam, kde ukončil ten uplynulý - v tíme Hartford Wolf Pack, teda na farme NY Rangers v AHL.

"Marek podpísal zmluvu na rok. Ide o dvojcestný kontrakt s určitou garantovanou čiastkou. Nechce sa vzdať v boji o NHL," povedal podľa hokej.cz Michal Sivek zo spoločnosti Eurohockey Services, ktorá hráča zastupuje.

Mazanec po štyroch ročníkoch v Severnej Amerike v organizácii Predators odštartoval minulú sezónu v bratislavskom Slovane v KHL, kde odchytal 23 zápasov. Do zámoria znovu zamieril v decembri 2017.

"Keď sa vydal zo Slovana na farmu Rangers, mal veľmi dobré obdobie. Potom sa zranil, a to práve v čase, keď mal zdravotné problémy Henrik Lundqvist. Úplne fit nebol ani Ondřej Pavelec. Šancu v prvom tíme dostal Rus s bulharským rodiskom Alexander Georgijev," uviedol Sivek.

"V Hartforde bol Marek spokojný, v budúcej sezóne by mal byť na farme jednotka. Keď sa mu bude dariť, mohol by si otvoriť dvere aj do prvého tímu," dodal brankárov zástupca.