Nadalove limity na antuke? Žiadne, pokiaľ cíti chuť a vášeň

Poraziť Nadala v zápase hranom na tri víťazné sety na antuke je najväčšia výzva v tenise, uviedol Pat Cash.

11. jún 2018 o 12:20 SITA

PARÍŽ. Legendárny John McEnroe si po finále dvojhry mužov na Roland Garros a ďalšom víťaznom ťažení Rafaela Nadala už tradične zavtipkoval: "Roger Federer je najlepší tenista histórie. Dobrá správa pre Rafu je to, že aj on je najlepší tenista histórie."

Nadal v Paríži zasa raz dva týždne vyučoval ako sa má hrať tenis na najpomalšom povrchu. Jeho jedenásty triumf bol absolútne suverénny, hoci na rozdiel od vlaňajška, tentoraz stratil jeden set a dvakrát musel vybojovať tajbrejk.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ak nemáte vôľu zlepšovať sa, môžete to zabaliť

To však nebol prípad finále, v ktorom premohol odpor svojho jediného premožiteľa na antuke z ostatného roka Dominica Thiema v troch setoch s klesajúcou tendenciou odporu 6:4, 6:3, 6:2.

"Moje limity na antuke? Nie je žiadny limit, iba schopnosť zlepšovať sa. Ak nemáte vôľu zlepšovať sa, môžete to zabaliť, lebo o tom je šport. Ak nejdete do toho s vášňou urobiť niečo lepšie ako predtým, stratí to celé zmysel," povedal Rafael Nadal.

Možno tieto slová vyznejú vystatovačne u chlapa, ktorý sa chce naďalej zlepšovať aj dva roky po tridsiatke, ale historické štatistiky hovoria za všetko.

Nadal hrá stále s veľkou chuťou

Nadal na Roland Garros jedenásťkrát zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov, počas 14 rokov našiel len dvoch premožiteľov so zápasovou bilanciou 86 víťazstiev - 2 prehry a úspešnosťou 97,7 percenta.

Prečítajte si tiež: Nadal je stále lepší. To je neuveriteľné, vraví Wilander

"Rafa je ako malé dieťa, keď si ide po trofej. Každý rok má novú motiváciu a veľký hlad po víťazstvách. Myslím si, že ešte dva-tri roky bude súperov trýzniť a nás zabávať svojimi kúskami na Roland Garros," myslí si Mats Wilander, kedysi skvelý hráč a už niekoľko rokov tenisový expert Eurosportu.

Nadal to nepriamo potvrdil.

"Tenis ma baví, a preto ho hrám stále s veľkou chuťou. Bude to tak dovtedy, kým sa to nezmení alebo sa moje telo nepostaví na trvalejší odpor. Už teraz som dosiahol oveľa viac, ako by som si kedysi dokázal predstaviť. Ak by mi niekto povedal pred 7-8 rokmi, že tu budem opäť aj ako 32-ročný stáť s pohárom za víťazstvo, nebral by som to vážne. To však neznamená, že nemám chuť pokračovať."

Víťazstvo nad Nadalom, najväčšia výzva v tenise

Ešte viac dych vyrážajúca ako tá parížska je Nadalova celková bilancia v antukových zápasoch na tri víťazné sety: 111 víťazstiev - 2 prehry. Niekdajší výborný austrálsky tenista Pat Cash k tomu na sociálnej sieti trefne poznamenal:

"Nadal nám opäť ukázal, prečo je víťazstvo nad ním v zápase hranom na tri víťazné sety na antuke najväčšia výzva v tenise a možno aj celom športe."

Prečítajte si tiež: Nadal zarobil vyše 100 miliónov dolárov, pred ním sú Federer a Djokovič

Rovnako už len bývalý tenista, Američan James Blake, k tomu akoby otrávene podotkol: "Jedenásťkrát vyhrať Roland Garros? To už ani neznie normálne."

Keď Kena Rosewalla pozvali do Paríža, aby pri príležitosti 50. výročia svojho miestneho triumfu odovzdal cenu víťazovi mužskej dvojhry a v súvislosti s tým vyslovil tip na víťaza, 83-ročný starý pán bez mihnutia oka vyslovil jediné meno - Rafael Nadal.

"Prídem tam, odovzdám mu pohár a pôjdem zasa domov," uviedol ešte v májovom rozhovore pre Reuters 8-násobný grandslamový šampión vo dvojhre.

Po tom, čo v nedeľu 10. júna splnil svoju parížsku misiu, Rosewall dodal: "Ťažko sa slovami popisuje, čo Rafa Nadal znamená pre svetový tenis. Verím, že sa konečne nájde niekto z mladých hráčov, kto pôjde v jeho stopách. Jeho finálový súper Thiem by ho raz mohol nahradiť na antuke. Vo finále síce celkom nepredviedol, čo chcel, ale určite bude mať ďalšie príležitosti."