Bondra vyzdvihol Holtbyho zákrok a Ovečkinov prístup

Bondra veril, že Capitals získajú Stanley Cup už odkedy sa prebojovali do finále.

11. jún 2018 o 14:15 SITA

WASHINGTON. Hokejisti Washingtonu Capitals si v sezóne 2017/2018 vybojovali premiérový Stanleyho pohár za celkové víťazstvo v NHL.

Tím okolo ruského kapitána Alexandra Ovečkin dokázal to, čo sa nepodarilo hráčom Washingtonu aj so Slovákmi Petrom Bondrom a Richardom Zedníkom v ročníku 1997/1998.

“ Alexander Ovečkin pochopil, že nestačí len dávať góly, a tak aj on sa hádzal do striel, bojoval o puk pri mantineli. Robil veci, do ktorých sa mu predtým veľmi nechcelo „ PETER BONDRA

Práve vtedy sa Capitals prvýkrát predstavili vo finále, ale Detroitu podľahli jasne 0:4 na zápasy. Pri historickom zisku hokejového grálu znovu nechýbal ani Bondra, ktorý pracuje v štruktúrach klubu.

"Chystáme veľkolepé oslavy. Štvrtkový zápas vo Vegas, v ktorom oduševnený tím rozhodol o titule, sledovalo doma na veľkoplošných obrazovkách v Capital One Arene zaplnené hľadisko. Víťazne sa ako more vlnilo v červených dresoch. Ešte teraz mám zimomriavky z elektrizujúcej atmosféry. V uliciach bolo veselo do neskorej noci. Mal som problém dostať sa pred polnocou autom z haly," uviedol pre denník Pravda Peter Bondra.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na odovzdávaní Stanleyho pohára v Las Vegas sa osobne nemohol zúčastniť, užíval si ho z Washingtonu.

"Nedovolili mi to povinnosti s organizáciou sledovania štvrtkového prenosu v našej aréne. Sprvoti to vyzeralo tak, že by som aj mohol do Vegas cestovať, no okolnosti sa vyvinuli inak. Bol som tam na prvých dvoch zápasoch," prezradil autor rozhodujúceho gólu Slovenska do siete Ruska vo finále majstrovstiev sveta 2002 v Göteborgu,

Päťdesiatročný niekdajší vynikajúci útočník veril, že Capitals získajú Stanely Cup už odkedy sa prebojovali do finále.

Holtbyho zákrok pribrzdil súpera

Za rozhodujúci moment záverečnej série považuje famózny zákrok brankára Bradena Holtbyho proti strele Alexandra Tucha v závere druhého stretnutia, v ktorom napokon Washington zvíťazil 3:2.

video //www.youtube.com/embed/fMhnZk2yslA

"V úspech som veril už pred začiatkom finálovej série. V jej prvých dvoch stretnutiach akoby sa obe mužstvá len oťukávali a rozbiehali, niečo tomu ešte chýbalo. Keď v druhom zápase Holtby reflexívnou bravúrou zabránil súperovi vyrovnať a udržali sme najtesnejší náskok, bol to podľa mňa kľúčový moment série. Naštartoval nás k víťazstvám, prevzali sme iniciatívu, súper sa už k svojej hre nedostal," uviedol Bondra.

"Vo Vegas sa hralo v úžasnej atmosfére, klobúk dolu pred publikom i pred tímom nováčika. Keby niekto pred sezónou tvrdil, že sa prebojuje do finále, neveril by mu nik. Generálny manažér George McPhee, ktorý za mojej éry pôsobil práve vo Washingtone, poskladal výborný tím," myslí si Bondra.

Ovečkin zmenil prístup, potiahol tím

Za veľmi dôležitý prvok pri úspešnom ťažení považuje Bondra aj kapitána tímu Alexandra Ovečkina. Pred sezónou sa pritom v zámorí veľa hovorilo o jeho možnej výmene.

Prečítajte si tiež: Stávkové kancelárie už vyhlasovali bankrot. Vegas prepisovali históriu v NHL

Práve to ho možno naštartovalo a zmenil svoje hokejové myslenie. Rodák z Moskvy prekonal viacero klubových rekordov, ktoré patrili práve Bondrovi.

"V tomto ročníku sa prejavil ako skutočný líder. Je to výnimočný hokejista i super chlap, rozdielový hráč. Na prvenstve má výrazný podiel. Pochopil, že nestačí len dávať góly, a tak aj on sa hádzal do striel, bojoval o puk pri mantineli. Robil veci, do ktorých sa mu predtým veľmi nechcelo," podotkol Peter Bondra.

"Mužstvo to videlo, nasledovalo kapitána, získalo veľkú sebadôveru. To sú veľmi dôležité prvky v náročných zápasoch play off o Stanley Cup. Saša si ho zaslúžil už len za to, že prekonal skoro všetky moje strelecké rekordy. V tíme Capitals sme sa obišli, keď doň prišiel, ja som v ňom už nebol. Narazili sme na seba ako súperi počas môjho pôsobenia v Ottawe, Atlante a Chicagu," zaspomínal si rodák z ukrajinského Lucku.