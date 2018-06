Vydarený odmietol trénerskú funkciu, prestúpil do nižšej súťaže

Návrat skúseného obrancu do Českých Budějovic odobril aj tréner Václav Prospal.

11. jún 2018 o 15:11 SITA

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Slovenský hokejista René Vydarený v máji oslávil 37. narodeniny, ale ešte nechcel zavesiť korčule na klinec.

Po piatich rokoch v Hradci Králové ho už videli na trénerskom poste, ale o tom nechcel ani očuť a tak si premiérovo v kariére zahrá v druhej najvyššej českej súťaži. Na zmluve sa dohodol s tímom Motor České Budějovice.

Viac korčuľovania, menej premýšľania

Rozhodne preňho nepôjde o nové prostredie, v Budějoviciach pôsobil s krátkou prestávkou v Sparte Praha nepretržite v rokoch 2005 až 2013.

"Keď počítam to krátke pôsobenie v Sparte, tak sa vraciam už tretíkrát. Obavy z toho nemám, ale uvidíme, ako to bude vyzerať. Trochu sa obávam z hokeja v prvej lige, pretože to zase bude niečo úplne iné ako extraliga. Neviem, čo od toho mám čakať, keďže tu idem hrať prvý raz. Budem si musieť zvyknúť na iný štýl hry a prispôsobiť sa mu. Čo sa týka napríklad korčuľovania, tak to bude možno ešte rýchlejšie ako v extralige. Akurát tu asi nebude toľko tej myšlienky," zamyslel sa podľa portálu idnes.cz rodák z Bratislavy.

S trénerom Prospalom boli spoluhráči

Návrat skúseného obrancu odobril aj tréner Václav Prospal. V Českých Budějoviciach si spolu zahrali počas výluky v NHL v sezóne 2012/2013.

"Každý z nás sa pozerá na to, kto ho bude trénovať. Viem, čo je 'Venca' za človeka, ale teraz ho spoznám ešte viac. Akým štýlom hral hokej, tak ho teraz aj trénuje. To sú presne tie veci, s ktorými musí človek počítať a vedieť ich prijať. 'Venca' to určite myslí dobre a chce vás vždy posunúť ďalej," povedal Vydarený o dlhoročnom hráčovi NHL.

Odmietol post trénera, prestúpil domov

Ostatných päť rokov odohral Vydarený v Hradci Králové, kde mali záujem o jeho zotrvanie, ale v inej pozícii, ako by si sám predstavoval.

"Dostal som určitú ponuku, ale išlo skôr o trénerskú pozíciu ako o hráčsku. Lenže ja som ešte stále chcel hrať hokej a preto som to nezobral," prezradil vicemajster sveta z roku 2012.

Ponuky iných tímov neriešil.

"Buď by som pokračoval v extralige v Hradci ako hráč, alebo som chcel ísť domov do Budějovic. Mám odtiaľ ženu a žijeme už iba tam. Na Slovensko chodíme skôr iba na výlety. Bolo to veľmi rýchle, vyriešili sme to v podstate za jeden, dva dni. Sám som volal zástupcom Motoru, či by mali záujem o moje služby a či má cenu sa pripravovať. Skončilo to rozhodnutím Vaška Prospala," objasnil Vydarený.

Priznal, že tím, v ktorom hral dlhé roky sa zmenil a nepozná takmer nikoho zo súčasného kádra.

"Z mojich známych a spoluhráčov sú už všetci manažéri, tréneri a prezidenti. Pár chlapcov tu poznám z Hradca, teraz sme tu odtiaľ už traja - okrem mňa aj Zdeněk Čáp a Karel Plášil. Veľa sa písalo, keď som Motor na diaľku sledoval, o výbornej atmosfére. Bol som sa tu raz aj pozrieť a naozaj sa to veľmi zlepšilo od čias, keď sme hrali extraligu. Dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie," povedal René Výdarený.

V ročníku 2004/2005 hral jedinýkrát v kariére najvyššiu slovenskú súťaž za HC Slovan Bratislava a získal národný titul.