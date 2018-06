Brazília, Argentína, Francúzsko. Kto sa stane majstrom sveta podľa SME?

Prognóza športovej redakcie denníka SME.

12. jún 2018 o 16:20 Juraj Berzedi, Pavol Spál, Martina Janíková, Boris Vanya, Igor Dopirák, Zoran Boškovič, Miloslav Šebela, Peter Fukatsch

MS vo futbale 2018 - anketa denníka SME

Tešia sa obrovskej popularite, sú sledovanejšie ako olympijské hry. Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré od 14. júna do 15. júla hostí jedenásť ruských miest, ponúknu až 64 stretnutí.

To, kto sa stretne v rozhodujúcom súboji o titul či kto najviac prekvapí, si skúsili zatipovať aj členovia športovej redakcie denníka SME. Všetci odpovedali na štyri otázky:

1. Ktoré tri tímy získajú medaily na MS vo futbale 2018?

2. Kto bude najväčším prekvapením MS vo futbale 2018, tzv. čiernym koňom?

3. Ktorý hráč sa stane najlepším strelcom MS vo futbale 2018?

4. Na ktorých hráčov sa tešíte najviac?

Juraj Berzedi

(športový redaktor)

1. Keď som prvýkrát uvidel súpisku Brazílie, v duchu som si povedal, že musí vyhrať. Má vyvážené mužstvo s viacerými rozdielovými hráčmi, akými sú Neymar, Coutinho, Willian, Jesus či Marcelo. Jej najväčšia slabina bude na pravom kraji obrany. Najväčším konkurentom Brazílie v boji o zlato bude Španielsko, ktoré bude porazeným finalistom. Na treťom mieste skončí Nemecko.

2. Nesmierne talentované mužstvo má Belgicko, o ktorom sa v posledných rokoch hovorí, že by mohlo na veľkom turnaji dosiahnuť prenikavý úspech. Svojou tímovosťou a výraznou individualitou v podobe Cristiana Ronalda môže prekvapiť aj Portugalsko. Už v skupine však bude mať okrem Španielska aj nepríjemné Maroko. Posledným čiernym koňom môže byť technické Chorvátsko na čele s Lukom Modričom.

3. Bude otázne, v akej forme sa na šampionáte predstaví Neymar, ktorý by mohol byť gólovým ťahúňom Brazílie za titulom. V strieľaní gólov ho pokojne môže nahradiť aj Gabriel Jesus. V prípade, že pôjde ďaleko Belgicko, o honor najlepšieho strelca zabojuje aj Romelu Lukaku.

4. Okrem Cristiana Ronalda a Lionela Messiho sa fanúšikovia môžu tešiť na precízne prihrávky Belgičana Kevina De Bruyna, na rýchlosť Francúza Kyliana Mbappého či technické kúsky Neymara. Osobne som zvedavý na dve motorové myši v strede poľa - Brazílčana Casemira a Francúza N'Gola Kantého.

Zoran Boškovič

(editor športového spravodajstva)

1. Snažím sa nedať opantať kvalitou súpisiek. Už niekoľkokrát sa ukázalo, že ani hviezdami najnabitejší tím napokon nemusí splniť očakávania. Úradujúci majstri sveta Francúzi na MS 2002 by vedeli hovoriť. Hviezdy ani nepostúpili zo skupiny. Teraz však tréner Brazílie Tite ukazuje, že dokáže správne nasmerovať supertím, ktorý to podľa mňa ukáže aj v Rusku.

Ibaže by im cestu skrížila Linekerova téza, ktorú má veľmi rád aj Laci Borbély: "Dvadsaťdva hráčov 90 minút naháňa loptu a na konci vždy vyhrá Nemecko." Nemecko aj Brazília budú brať medaily, ide už len o to, s akým leskom. Tretí do partie bude jeden z trojice Francúzsko, Španielsko či Portugalsko.

2. Najjednoduchšou odpoveďou každého nezainteresovaného fanúšika bude Belgicko. Hovorí sa to už koľko, desať rokov? No úspech s hráčmi ako Courtois, Lukaku, Alderweireld, Vertonghen či Hazard z vás neurobia čierneho koňa. Skutočnými čiernymi koňmi budú Island, Chorvátsko či môj osobný minifavorit - Senegal. Najtalentovanejší africký tím na šampionáte šokuje minimálne tak ako v roku 2002. Postúpi teda aspoň do štvrťfinále.

3. Tu sa nebudem rozpisovať. Najlepším strelcom sa stane buď Neymar alebo Antoine Griezmann.

4. Veľmi sa teším na Sadia Maného v drese Senegalu, v prípade stopercentného stavu si užijem aj vystúpenia Mohameda Salaha. A s výnimkou obligátnej odpovede Messi - Ronaldo - Neymar sa radujem z predstavy útoku Edinson Cavani - Luis Suárez. Smrtiacejší tandem totiž na šampionáte nebude!

Igor Dopirák

(editor športového spravodajstva)

1. Argentíne sa konečne podarí stať sa majstrom sveta. Vo finále zdolá Portugalsko, ktoré potvrdí, že titul na ME 2016 nebol náhodný. Fanúšikovia sa tak vo finále dočkajú ďalšej konfrontácie medzi Messim a Ronaldom. Tretie miesto obsadí trochu prekvapujúco Anglicko, ktoré sa po 28 rokoch dočká prieniku do semifinále.

2. Rusko nehralo v príprave ideálne, ale má hrateľnú skupinu a domáce kulisy ho vybičujú k extra výkonom. A hoci by sa v osemfinále zrejme stretlo s jedným z dvojice Španielsko - Portugalsko, v prípade výhry by malo obrovské sebavedomie. Ďaleko môže ísť aj jeden z dvojice Belgicko - Poľsko.

3. Svojimi gólmi dovedie Anglicko k bronzu Harry Kane. Základ svojho úspechu v boji o kráľa strelcov položí už v skupine v stretnutiach proti Paname a Tunisku, minimálne jeden zápas rozhodne vo vyraďovacej fáze turnaja. Konkurovať mu bude Cristiano Ronaldo a ešte jeden hráč, ktorého široká verejnosť dosiaľ veľmi nepozná.

4. Všetky hviezdy ako Ronaldo, Messi a pod., pre ktoré si pozriem aj tie "nudnejšie" zápasy. Zvedavý som aj na to, ako Nemecko vyrieši brankársku otázku a ak dostane šancu Neuer, ako sa predvedie. Z tímov sa teším na výkony Islandu.

Peter Fukatsch

(športový redaktor)

1. Pre mňa sú piati spolufavoriti: Brazília, Argentína, Nemecko, Španielsko, Francúzsko. Tip je čisto podľa akéhosi tušenia. Dva posledné turnaje vyhrali Európania. Na druhej strane na našom kontinente vyhral juhoamerický tím iba raz – Brazília (1958). Teda: 1. Brazília, 2. Nemecko, 3. Francúzsko.

2. Angličania boli v mojich očiach spolufavoritom na mnohých šampionátoch a sklamali. Tak ich zaraďujem medzi čierne kone. Rovnako konsolidované Belgicko. A kto sa vyzná v Chorvátoch... Majú silný výber: vedia prekvapiť i sklamať. Čiernym koňom sú. Africký tím prekvapiť môže, neverím však, že sa prebojuje do semifinále.

3. Neymarovi sa v národnom tíme darí. V žiadnom prípade nevylučujem tri mená: Antoine Griezmann a Harry Kane. Obaja sú góloví strelci rozhodujúcich momentov. A žeby Messi...

4. Teším sa na Španielsko. Po zlom výsledku na ME 2016 a špeciálne na MS 2014 tréner Julen Lopetegui dal dovedna silné mená minulosti, ale nelipol iba na hráčoch ovešaných titulmi. Jeho predchodca Vicente del Bosque práve na túto zaľúbenosť „umrel“. Španielsko aj preto, že je to moja srdcovka. Som zvedavý na Belgičanov. Doteraz vždy, keď mali silný tím, skončili na ME veľmi dobre. Z Latinskej Ameriky mám radšej Argentínu ako Brazíliu. Teším sa, ako bude fungovať orchester slávnych mien. Priam netrpezlivo čakám, čo ukážu Angličana. Žeby konečne?

Martina Janíková

(editorka športového spravodajstva)

1. Nemecko bude chcieť celému svetu dokázať, že zvládne obhájiť titul majstra sveta. Preto si myslím, že vo finále zdolá Brazíliu. Možno aj po penaltách. Tretie miesto obsadí Francúzsko alebo Španielsko. Dokonca by si mohli o bronz zahrať priamo proti sebe.

2. Teším sa na zápasy Senegalu. Mohol by prekvapiť a dotiahnuť to ďaleko. Nielen preto, že sa na šampionát dostal druhýkrát v histórii a hráči budú mať veľkú motiváciu, ale aj ich súpiska je plná zaujímavých mien. Rovnako aj Poľsko by mohlo byť prekvapením - viaceré nemecké média špekulujú, že Robert Lewandowski opustí Bayern a práve svojimi skvelými výkonmi na MS by si mohol definitívne zabezpečiť prestup. A ako bonus by pridal pekný výsledok národného tímu.

3. V prípade najlepšieho strelca bude rozhodujúca aj hra celého tímu. Je otázne, v akej forme sa po zranení predstaví Neymar, ale najlepším strelcom by mohol byť niekto z trojice - Antoine Griezmann, Timo Werner alebo spomínaný Neymar.

4. Mám rada športové príbehy. Ak by sa Islandu pri debute na svetovom šampionáte podarilo opäť poblázniť futbalový svet (ako pri debute na majstrovstvách Európy) alebo ak by niekto z outsiderov uhral pekný výsledok, potešilo by ma to. Rovnako sa teším na prekvapenia turnaja aj v podobe futbalistov a najmä na to či ubolený Manuel Neuer odchytá nejaký zápas za Nemecko.

Pavol Spál

(športový redaktor)

1. Majstrom sveta sa stane Brazília alebo Francúzsko - majú najlepšie a najvyváženejšie tímy, na každom poste majú hráčov svetového formátu. Bronz získajú argentínski futbalisti.

2. Prekvapením turnaja sa môže stať trebárs Senegal. Raz sa už musí africký tím dostať do semifinále.

3. Neymar - po zranení je oddýchnutý a extrémne motivovaný. V národnom tíme sa mu vždy strelecky darí, o čom svedčia aj jeho štatistiky. Dal už 55 gólov, pritom má iba 26 rokov.

4. Nebudem konkrétny, nechám sa prekvapiť.

Miloslav Šebela

(športový redaktor)

1. Tri posledné tituly získali európske mužstvá. Taká dlhá séria je v histórii výnimočná, aj preto si myslím, že uspeje juhoamerický futbal. A titul získa jeden z dvojice Brazília - Argentína. Pre Brazíliu hovorí nový kouč, svetoví hráči aj účinný systém. Pre Argentínu jej najväčšia osobnosť. Messi by si zaslúžil byť majstrom sveta. Lenže titul získa celé mužstvo a v tomto ohľade je kvalita na strane Brazílie.

2. Prekvapením turnaja sa môže stať Senegal, ktorý bude mať na turnaji mladý tím s viacerými talentovanými hráčmi ako Kalidou Koulibaly, Sadio Mané či Keita Baldé. A neprekvapilo by ma, ak by postup zo skupiny ako na ME 2016 zopakoval Island.

3. Najlepším strelcom bude niektorý z Brazílčanov. Aj preto, že v základnej skupine môžu Neymar či Gabriel Jesus streliť pokojne aj po dva – tri góly.

4. Veľmi som zvedavý na Francúza Mbapého, Belgičanov Hazarda a De Bryuna. Ale najviac na to, čo ukáže Lionel Messi, pretože to bude zrejme jeho posledný šampionát a tie predchádzajúce neodohral v najlepšej forme.

Boris Vanya

(editor príloh)

1. Titul získajú Belgičania a do semifinále s nimi preniknú Nemci, Španieli a Brazílčania.

2. Najväčším pozitívnym prekvapením by mohlo byť Chorvátsko a určite zlyhá nejaký favorit (favoriti). Ale koho by už prekvapil rýchly brexit - okrem samotných Angličanov?

3. Najviac gólov nastrieľajú Nemci, otázne je, koľko hráčov sa o ne podelí. Tento honor by tak mohol získať Belgičan Lukaku.

4. Viac ako na konkrétnych hráčov sa teším na islandskú húževnatosť, juhoamerickú spontánnosť a futbalových šamanov z Nigérie a zo Senegalu. Úžasný náboj by malo štvrťfinálové derby Srbsko - Chorvátsko, ale to je - našťastie pre organizátorov - asi iba v rovine sci-fi.