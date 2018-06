Najvernejší fanúšik na MS? Poliak absolvuje 11. šampionát, navštívil už 135 zápasov

Púť po šampionátoch zahájil na MS 1978 v Argentíne.

12. jún 2018 o 11:00 SITA

VARŠAVA. Ako správny patriot oblečený v červenej a bielej sa 78-ročný Poliak Andrzej Bobowski chystá už na svoje 11. majstrovstvá sveta vo futbale.

Púť po šampionátoch zahájil na MS 1978 v Argentíne, napriek tomu, že sa tím z jeho krajiny na turnaji nepredstavil. Tentoraz sa teší na to, že bude môcť povzbudiť svoju reprezentáciu okolo kapitána Roberta Lewandowského.

"Predstavujem si, že v Rusku postúpime až do finále. Nebudem chýbať v Moskve na zápase so Senegalom, potom odletím do Kazane a následne navštívim Volgograd," poznamenal Bobowski podľa webu punchng.com.

Poľská reprezentácia sa na blížiacom sa šampionáte predstaví v základnej H-skupine v spoločnosti Senegalu, Kolumbie a Japonska.

"Kráľ poľských fanúšikov", ako Bobowského prezývajú vo vlasti, doteraz na scéne majstrovstiev sveta navštívil dovedna 135 stretnutí.

Niekdajší staviteľ na klubovej scéne drukuje úradujúcemu poľskému šampiónovi Legii Varšava. Dúfa, že turnaj v Rusku nebude jeho posledný a bude môcť navštíviť aj MS 2022 v Katare.