Brankár Ružomberka, ktorého mali chcieť podplatiť, prehovoril

Matúš Macík sa bráni.

12. jún 2018 o 12:50 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Matúš Macík, brankár MFK Ružomberok, sa po prvý raz vyjadril v súvislosti s kauzou, ktorá sa týka možnej korupcie vo Fortuna lige.

Futbalista, ktorému mal núkať úplatok vo výške 5 000 eur funkcionár Daniel Bartko za to, že ovplyvní stretnutie medzi Ružomberkom a Trnavou (0:0), tvrdí, že v priebehu niekoľkých dní by malo byť vyšetrovanie uzavreté.

Z tohto dôvodu spolu so svojím agentom Michalom Holeščákom ponúkli pre portál ŠPORT.sk svoje stanoviská.

Stanovisko Matúša Macíka, brankára MFK Ružomberok: „Na základe už medializovaných informácií som sa rozhodol reagovať v súvislosti so spomínanou kauzou a obvineniami na moju osobu. Moje stanovisko som sa rozhodol poskytnúť médiám z dôvodu, aby sa objasnilo, prečo som doteraz mlčal a verejnosť poznala fakty a chronológiu. Tak, ako aj ostaní hráči a realizačné tímy klubov Fortuna ligy, boli sme preškolení ľuďmi z oddelenia integrity SFZ, ako sa správať v situáciách ohľadne korupcie, stávkovania a podobne. Deň pred spomínaným zápasom, teda 23. apríla, takáto skutočnosť nastala a na druhý deň som o tejto udalosti informoval svojich nadriadených, čiže trénerov. Tí predmetnú skutočnosť nahlásili na už spomínané oddelenie integrity SFZ. V nasledujúcom týždni bola moja výpoveď oficiálne zaznamenaná ako pred osobou z oddelenia integrity SFZ, tak aj na policajnom oddelení v súčinnosti s NAKA. Konal som s absolútnou čestnosťou voči svojim spoluhráčom, trénerom a klubu s presvedčením, že je to jediné správne a morálne riešenie. Čo sa týka obvinení vznesených na moju osobu, prehlasujem, že tieto vyjadrenia sa dotkli mňa, aj mojich blízkych a zvažujem ďalšie právne kroky. Takéto obvinenia poškodzujú moje meno v očiach futbalovej obce a verejnosti. Je pre mňa neakceptovateľné a zákerné spájať moju osobu a rodinných príslušníkov s takýmito obvineniami. Doteraz som nereagoval prostredníctvom médií ani nijakou inou cestou, keďže som bol o to požiadaný spomenutými orgánmi a inštitúciami, aby nehrozil únik informácii a zamedzilo sa mareniu vyšetrovania. Keďže som bol upovedomený, že v priebehu niekoľkých dní by malo byť vyšetrovanie uzavreté, rozhodol som sa uverejniť svoju reakciu. Do ukončenia vyšetrovania už nebudem vývoj tejto nepríjemnej kauzy pre slovenský futbal komentovať a verím, že kompetentní danú vec vyriešia a uzavrú.”

Stanovisko Michala Holeščáka, agent Matúša Macíka: „Ako agent hráča Matúša Macíka cítim potrebu vyjadriť sa k prebiehajúcej kauze. V prvom rade chcem povedať, že môjmu klientovi bezvýhradne verím a stojím za ním. Informoval ma o medializovanej veci a takisto mi podrobne opísal priebeh a časovú os vyšetrovanej veci. Nemám žiaden dôvod pochybovať o pravdivosti jeho slov, keďže spolupracujeme dlhodobejšie a v každom momente sa správal čestne a férovo. Verím, že všetko bude dôkladne vyšetrené a verejnosť bude dostatočne informovaná o výsledkoch vyšetrovania. Útok a obvinenia na nášho klienta, ktoré prebehli aj v médiách je podlý a zákerný, poškodzuje jeho dobré meno a futbalovú reputáciu a takéto konanie odsudzujem.”

O čom je celá kauza?

Kauza týkajúca sa možnej korupcie v súvislosti so Spartakom Trnava sa objavila začiatkom júna 2018. Portál topky.sk informoval, že minimálne v jednom prípade existujú zdokumentované svedectvá a dôkazy, podľa ktorých mali byť podplácaní hráči v zápasoch majstrovskej Trnavy.

Prípadom sa najskôr zaoberal Slovenský futbalový zväz (SFZ), neskôr ho prebrala Národná kriminálna agentúra.

Kauza sa týka prípadu, ktorý sa udial pred zápasom MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava. Bývalý hráč a funkcionár Daniel Bartko mal požiadať brankára Ružomberka Matúša Macíka, aby ovplyvnil spomínaný duel. Údajný úplatok malo predstavovať 5 000 eur.

Macík ponuku odmietol a oznámil to vedeniu klubu, ktoré sa obrátilo na SFZ.

Bartko pre SME povedal, že k ovplyvňovaniu z jeho strany nedošlo. "Chcel som mu iba pomôcť. Volali mi zo zahraničia skauti, aby som hľadal nejakých futbalistov - obrancu, útočníka, brankára. A z tohto to vyplynulo," tvrdil.

Ak by sa preukázala úmyselná spolupráca Spartaka Trnava na korupčných praktikách, klubu by hrozila pokuta, odobratie titulu a vylúčenie z najvyššej súťaže. Európska futbalová únia by ho mohla sankcionovať vylúčením z európskych súťaží a pokutou.