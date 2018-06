Bosák: Čechom chýba Hamšík. Myslel som si, že Slováci postúpia

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

Rozhovor pre denník SME: Nemám rád, keď komentátori hovoria v množnom čísle: Musíme dať gól, dobre bránime, pretože komentátor nepatrí do tímu, hovorí známy český športový komentátor Jaromír Bosák.

V Rusku zažijete v pozícii komentátora svoj dvanásty futbalový šampionát. Nebudú vám tam chýbať českí futbalisti?

„Bolo by to lepšie pre komentátorov aj divákov, pretože by priniesli inú vlnu emócií. Nuž, nedá sa nič robiť. Česká reprezentácia nemá na to, aby hrala na vrcholnom podujatí. Dúfam, že sa to rýchlo zmení.“

Českí futbalisti skončili v kvalifikácii s pätnástimi bodmi tretí za Nemeckom a Severným Írskom. Bola to pre nich zaslúžená pozícia?

Jaromír Bosák (53) Je populárny český športový komentátor, komentuje najmä futbal a golf. V Českej televízii je s prestávkou od roku 1992. Od roku 1994 sa zúčastnil na jedenástich šampionátoch. Svoje denníky zo šampionátov vydáva aj knižne. Je šéfredaktorom golfového magazínu Golf Vacations.

„Keď sa pozrieme na to, ako tím vystupoval, koľko málo gólov dával, čo na ihrisku predvádzal, je to obraz reality. Nemôžeme sa vyhovárať, že sme nemali šťastie. Musí dozrieť nová generácia, ktorá sa postupne dáva dokopy. Aj keď nedávna prehra v príprave s Austráliou 0:4 bola veľká hanba.“

Slováci skončili s 18 bodmi na druhom mieste za Anglickom. Ako najslabší tím z druhých miest sa nedostali ani do baráže. Kde zverenci Jána Kozáka stratili účasť v Rusku?

„Slovákov som sledoval pozorne. Doplatili na zlý začiatok kvalifikácie, lebo neskôr odohrali kvalitné zápasy. Úprimne, myslel som si, že na šampionát postúpia, ale chýbalo im máličko.“

Ak by ste si zašpekulovali, čo by mohla česká alebo slovenská reprezentácia dosiahnuť na šampionáte?