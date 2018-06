Slovenky takmer šokovali superfavorita, gól dostali až v nadstavenom čase

Slovenské futbalistky sú naďalej bez bodu.

12. jún 2018 o 22:07 (aktualizované 13. jún 2018 o 0:14) SITA

Kvalifikácia na MS 2019: Holandsko - Slovensko 1:0 (0:0) Gól: 90.+ L. Martensová Zostava Slovenska: Koreničová - Zdechovanová (83. Kopčová), L. Haršányová, P. Fischerová, J. Vojteková - Šušolová, Bíróová - Fabová, Bartovičová, Hmírová - D. Škorvánková Nórsko - Írska republika 1:0 (1:0) Gól: 25. Grahamová Hansenová (z pok. kopu)

HEERENVEEN. Slovenská futbalová reprezentácia žien nezabodovala ani v šiestom vystúpení v európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2019 do Francúzska.

V utorňajšom večernom dueli podľahla tesne 0:1 v holandskom Heerenveene domácim úradujúcim kontinentálnym šampiónkam.

Rozhodla najlepšia hráčka za rok 2017

Slovenky dlho a senzačne vzdorovali favoritkám, až v druhej minúte nadstaveného času rozhodla o triumfe Holanďaniek Lieke Martensová.

Najlepšia svetová hráčka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za vlaňajší rok 2017, ktorá na klubovej úrovni pôsobí v FC Barcelona, prekonala až v samom závere duelu výborne chytajúcu Máriu Korenčiovú.

Lieke Martensová na ilustračnej snímke s Cristianom Ronaldom. (zdroj: TASR/AP)

O prevahe Holanďaniek v stretnutí síce svedčí celkový počet striel 25:5 (z toho na bránku 13:1) i počet zahrávaných rohových kopov (13:1), Slovenky však boli na pôde jednoznačného favorita blízko k zisku bodu a napokon odchádzali z trávnika smutné.

"Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Hráčky plnili všetky úlohy, ktoré sme si povedali. V obrannej činnosti to bolo naozaj veľmi dobré. Trošku nám škrípe útočná fáza. Aj tak musím dať klobúk dole pred dievčatami. Odohrali vynikajúci zápas a boli takmer rovnocenný súper majsterkám Európy. To už o niečom hovorí," uviedol tréner Ivan Hucko.

Doma podľahli Holandsku 0:5

Zverenky nového trénera Hucka (na lavičke nahradil Zsolta Pakuszu, ktorý sa začiatkom februára po desiatich rokoch vzdal tejto funkcie) po septembrovej úvodnej prehre v Nórsku (1:6), októbrovej v Senci s Írskou republikou (0:2), novembrových neúspechoch rovnako pri Slnečných jazerách s Holandskom (0:5) a v Žiline so Severným Írskom (1:3) i aprílovej tesnej prehre v Dubline s Írskou republikou (1:2) opäť neuspeli a v tabuľke 3. skupiny sú na poslednom piatom mieste bez bodu a skóre 3:19.

Na čele sú s 19 bodmi a stále bez inkasovaného gólu futbalistky Holandska. Druhá priečka patrí s 15 bodmi hráčkam Nórska, ktoré si v utorňajšom domácom stretnutí v Stavangeri poradili 1:0 s protivníčkami z Írskej republiky a svojim súperkám sa v tabuľke vzdialili na rozdiel piatich bodov.

V priebežnej klasifikácii sú štvrté Severné Írky s tromi bodmi, Slovenky uzatvárajú poradie 3. skupiny. Hráčky Slovenska najbližšie v kvalifikácii MS 2019 nastúpia v piatok 31. augusta doma proti Nórkam.

Titul obhajuje USA

Na budúcoročný svetový ženský futbalový šampionát do Francúzska postúpia priamo víťazky siedmich kvalifikačných skupín. Štyri najlepšie tímy z druhých miest pôjdu do zápasov play off, resp. baráže, ktoré vo dvoch kolách určia posledného ôsmeho postupujúceho z Európy.

Play off súboje sa uskutočnia v čase od októbra do novembra 2018: prvé kolo, resp. semifinále bude 1. - 9. októbra, druhé kolo, čiže finále 5. - 13. novembra 2018.

Záverečný turnaj MS vo futbale žien sa bude konať 7. júna - 7. júla 2019 vo Francúzsku. Predstaví sa na ňom 24 tímov, deväť z nich bude z Európy vrátane organizátora - Francúzok. Obhajkyňami prvenstva z roku 2015 sú Američanky, ktoré vo finále zdolali Japonky 5:2.

Tabuľka 3. skupiny: