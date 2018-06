Reprezentant Palgut sa stal hráčom nováčika nemeckej Bundesligy

Dvadsaťšesťročný nahrávač v tomto ročníku pôsobil vo VK Jihostroj České Budějovice

13. jún 2018 o 13:01 SITA

GIESEN. Slovenský volejbalový reprezentant Filip Palgut bude v novej sezóne pôsobiť v nemeckej Bundeslige, upísal sa nováčikovi súťaže TSV Giesen Grizzlys. Klub o tom informoval prostredníctvom svojho webu.

Dvadsaťšesťročný nahrávač v tomto ročníku pôsobil vo VK Jihostroj České Budějovice, po sezóne zmluvu predčasne ukončili. Giesen angažoval 201 cm vysokého slovenského dirigenta hry po tom, ako z mužstva odišli nahrávači Stefan Thiel a Marcin Kapušniak.

Palgut sa v tíme stretne aj s niekdajším slovenským reprezentantom Milanom Hriňákom. Tridsaťdvaročný smečiar bol súčasťou kádra Grizzlys v uplynulých dvoch sezónach a v mužstve bude pokračovať aj po postupe medzi elitu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Po rozhodnutí nepokračovať ďalej v Českých Budějoviciach som požiadal agenta, aby mi našiel nový klub. Povedal mi o záujme Grizzlys, nasledovali spoločné rozhovory a napokon podpis zmluvy. Je to pre mňa krok vpred, nemecká liga je kvalitnejšia než česká," povedal Palgut.

Filip Palgut sa tesne nezmestil do nominácie trénera SR Andreja Kravárika na vlaňajšie majstrovstvá Európy do Poľska, no nechýbal vo výbere pre tohtoročnú Zlatú európsku ligu.

Pre zdravotné problémy však zasiahol iba do úvodného popradského duelu proti Estóncom (1:3). Celkovo má v národnom tíme na konte 60 štartov.

Syn bývalého kormidelníka Slovákov Miroslava Palguta v minulosti tiež pôsobil v COP Trenčín, Příbrame, v Rakúsku v Aich/Dobe a Amstettene a v Nemecku v ročníku 2013/2014 v Chemie Volley Mitteldeutschland.

"Verím, že v novej sezóne to bude lepšie než v Mitteldeutschlande, vtedy sme obsadili 8. miesto. Tiež dúfam, že región okolo Giesenu ponúkne viac možností než Leuna, kde som žil, keď som v Nemecku pôsobil prvýkrát," doplnil Palgut. Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).