Futbal vstupuje do novej éry. Chyby rozhodcov sú minulosťou

Božia ruka, Hurstov fantómový gól či Lampardov neuznaný zásah sú minulosťou. Futbal sa modernizuje, aby neopakoval chyby.

13. jún 2018 o 18:36 Miloslav Šebela

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

BRATISLAVA. Nikdy nebol taký urastený ako jeho súperi, ale o to bol pohyblivejší a obratnejší.

So svoju výškou 165 centimetrov však nemohol vyhrávať hlavičkové súboje a už vôbec nebol rovným súperom pre brankárov, ktorí mali s natiahnutými rukami riadne cez dva metre.

Prečítajte si tiež: Nový prvok na MS v Rusku. Diváci uvidia rozhodnutie VAR priamo na štadióne

Diego Maradona však svoj najpamätnejší gól dosiahol práve vo výskoku v súboji s brankárom Anglicka Petrom Shiltonom, ktorý meral 185 cm.

Vo štvrťfinále svetového šampionátu 1986 dal gól, ktorý nemal platiť. Lopta sa do bránky odrazila od jeho ľavej ruky. Bez nej by výškový rozdiel proti Shiltonovi neprekonal.

Tuniský rozhodca Ali Bin Nasser nič nepostrehol. Gól uznal. Argentínčania vyhrali 2:1 a postúpili do semifinále.

Maradona po zápase vravel, že gól strelil „s malou pomocou svojej hlavy a s malou pomocou božej ruky“.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Collina: Také chyby ako v minulosti, už neuvidíte

Dnes by už „božia ruka“ neprešla a Argentínčania by možno titul vtedy nezískali.

Na druhej strane by sa nestalo, že by rozhodcovi ušiel regulárny gól Franka Lamparda (MS 2010 proti Nemecku) a Brazília by zrejme nevyhrala svoj prvý zápas majstrovstiev pred štyrmi rokmi, pretože proti Chorvátom kopala penaltu neprávom.

Neodpískaná penalta sa stane zastaraným slovným spojením. (zdroj: TASR/AP )

Vo futbale sa začína nová éra a podobné momenty vraj ostanú už len spomienkami.

„Také hrubé chyby, aké sa stali v minulosti, na tomto šampionáte neuvidíte,“ vraví šéf rozhodcov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Pierluigi Collina.

Neodpískaná penalta sa stane zastaraným slovným spojením.