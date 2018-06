Začali pomerne skoro. Mladí Slováci sa pripravujú na turnaj v Kanade

Hlavný tréner Čacho chce počas sezóny vystriedať viacero hráčov narodených v roku 2002.

TRENČÍN. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov začala sezónu 2018/2019 pomerne skoro kempom v Trenčíne.

Tréner Viliam Čacho na ňom skúša ašpirantov na letný prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup, ktorý v auguste bude hostiť Kanada a v nej mestá Edmonton a Red Deer.

Čacho: Berieme to ako prípravný kemp

"Prvýkrát som s reprezentáciou do osemnásť rokov počas leta. Berieme to ako prípravný kemp na Hlinka Gretzky Cup.

Uvítali sme takúto možnosť, zavolali sme sem vyše tridsať chlapcov a berieme to ako skúšku na to, aby sme vyskúšali hráčov a zistili, ktorých z nich vziať na prvú akciu do Kanady.

S nominovanými hráčmi sme viedli rozhovory a každý z nich, keď sa dozvedel o nominácii, tak sa snažil ísť ešte pred zrazom na ľad.

Každý z hráčov zdvihol ruku, že bol na ľade, aby bol pripravený,“ hovorí Viliam Čacho. Ďalší prípravný kemp na tím SR "18" čaká v polovici júla v Detve.

Perfektné výkony na klubovej úrovni

Hlavný kouč Čacho chce počas sezóny vystriedať viacero hráčov narodených v roku 2002.

"V prvom rade však musia títo hráči podávať perfektné výkony na klubovej úrovni a tiež v reprezentácii do sedemnásť rokov,“ prízvukuje Čacho.

"Minulý rok sme vzali na majstrovstvá sveta až siedmich mladších hráčov, tento rok verím, že znovu aspoň traja až štyria mladší hráči budú mať výkonnosť na to, aby šli s nami.

Treba pre týchto chlapcov spraviť maximum pre to, aby boli zviditeľnení, aby sa dostali do očí skautov, pričom si myslím, že toto by mohla byť správna cesta, ako to docieliť," dodal.