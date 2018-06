V Španielsku zavládol chaos. Rozhodnutie vyvolalo diskusiu

Odvolanie trénera Julena Lopeteguiho otvorilo v Španielsku celospoločenskú diskusiu.

13. jún 2018 o 18:55 SITA a TASR

MADRID. Zatiaľ čo niektorí ľudia v Španielsku súhlasia s odvolaním Julena Lopeteguiho z postu hlavného trénera tamojšej futbalovej reprezentácie, ďalší sa obávajú chaosu. Podľa nich hrozí, že súčasná nejasná situácia sa môže ešte zhoršiť.

Deň pred úvodným výkopom majstrovstiev sveta v Rusku vládne okolo španielskeho národného tímu napätá atmosféra.

Dôvodom je predčasné rozviazanie zmluvy s trénerom Lopeteguim, ktorý skončil po tom, čo podpísal kontrakt s Realom Madrid.

Prezident Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales následne dosadil do funkcie hlavného kouča Fernanda Hierra. Tento krok vyvolal v krajine z Pyrenejského polostrova obavy a znepokojenie.

"Je jasné, že to bolo zle vyriešené a národný tím to len poškodí. Real Madrid prejavil záujem ako prvý a prezident Rubiales zostal vo veľmi ťažkej pozícii. Nikto by v tejto situácii nevedel, čo je najlepšie pre národný tím," povedal španielsky fanúšik Jordi Casares.

"Som veľmi smutný," povedal španielskym novinárom v stredu večer na letisku v Krasnodare tesne pred odletom do Moskvy. "Dúfam, že odohráme skvelé majstrovstvá a že získame titul. Máme vynikajúce mužstvo," dodal Lopetegui, ktorý mal ešte v stredu odcestovať z Moskvy do Madridu.

Vyjadril sa aj Xavi

Televízny a rádiový komentátor Manolo Lama si myslí, že zmena trénera nie je dôvodom na paniku. Zodpovednosť za výsledky budú niesť hráči.

"Naše výkony na majstrovstvách sveta sú v rukách Ramosa, Iniestu, Silvu, Diega Costu a ďalších. Iba oni môžu uhasiť tento požiar. Teraz musíme byť, viac ako kedykoľvek predtým, s našimi futbalistami," napísal na Twitteri.

Odvolanie trénera Julena Lopeteguiho otvorilo v Španielsku celospoločenskú diskusiu, pretože majstrovstvá sveta vo futbale sú v krajine mimoriadne sledované. K situácii sa vyjadril aj svetový šampión spred ôsmich rokov Xavi Hernández.

"Myslím si, že Rubiales konal korektne a hľadel na záujmy federácie, ktoré sú nadradené individualitám. Nebol v ľahkej situácii, ale urobil dobrú vec.

Hráči sa už v minulosti stretli s podobnými problémami a som presvedčený o tom, že odohrajú dobrý turnaj," hovoril pre denník Marca niekdajší stredopoliar FC Barcelona.

Ramos: Sme národný tím

Spomedzi hráčov komentoval zmenu trénera dlhoročný líder španielskeho výberu Sergio Ramos, ktorý sa snažil upokojiť fanúšikov.

"Sme národný tím, reprezentujeme tento znak, tieto farby, našich priaznivcov a našu krajinu. Máme voči nim zodpovednosť a záväzky," napísal na Twitteri stopér Realu Madrid.

Španielska futbalová reprezentácia odohrá prvý zápas na MS v Rusku už v piatok, keď nastúpi proti Portugalsku. V základnej B-skupine následne narazí na Irán a Maroko.

Hierro: Musíme sa sústrediť na náš cieľ

Na šampionáte povedie Španielov bývalý reprezentant Fernando Hierro. Ten sa ujal už stredajšieho tréningu a v piatok bude na lavičke proti Portugalsku.

Fernando Hierro povedie Španielsko na šampionáte. (zdroj: TASR/AP)

"Nečakanú zmenu musíme hodiť za hlavu a sústrediť sa na náš cieľ. Ten je jasný - bojovať o titul.

Na nič iné teraz nemáme čas myslieť. To, čo sa stalo v uplynulých hodinách, nemôže slúžiť ako ospravedlnenie niečoho," povedal Hierro novinárom v Krasnodare.

"Minulosť je minulosťou, musíme myslieť pozitívne. Dnešný deň nebol ľahký, ale hráči sú profesionáli a športovci. Sú zvyknutí, že tréneri odchádzajú a prichádzajú. Máme pred sebou krásny a vzrušujúci cieľ."