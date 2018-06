Do slovenskej hokejovej ligy definitívne vstupujú maďarské kluby

Liga bude mať nový formát.

14. jún 2018 o 13:32 (aktualizované 14. jún 2018 o 14:26) SME.sk, TASR

BRATISLAVA. Slovenská hokejová Tipsport liga sa od nasledujúcej sezóny rozšíri o dvoch maďarských účastníkov - MAC Budapešť a DVTK Jegesmedvék Miškovec.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave to potvrdil šéf Pro-Hokeja Richard Lintner. Od septembra tak bude mať Tipsport liga dvanásť členov.

Pilotný projekt je zatiaľ na jednu sezónu.

Lintner chce kluby aj z ďalších krajín

"Stretli sme sa tu, aby sme oficiálne potvrdili to, o čom sa už niekoľko týždňov či mesiacov diskutuje. Tipsport liga sa prvýkrát stane ligou, ktorá bude mať medzinárodný presah a týmto krokom jednoznačne potvrdí takú dominanciu medzi športovými ligami v regióne," uviedol Lintner.

"Všeobecne je to dobrá správa pre slovenský hokej. Zdvihneme športovú úroveň našej ligy i spoločenskú prestíž. Taktiež zvýšime záujem fanúšikov aj obchodných partnerov o našu ligu," doplnil.

Pilotný projekt zatiaľ platí len na sezónu 2018/2019, no Lintner verí, že spolupráca bude pokračovať aj ďalej a liga sa bude ešte rozširovať.

"Formálne je to na jednu sezónu, ale všetko nastavujeme k tomu, aby sa v tom mohlo pokračovať. Naša ambícia je rozšíriť sa aj o ďalšie top kluby z blízkych krajín," prezradil.

Zmení sa formát súťaže

Nasledujúca sezóna bude mať 55 kôl základnej časti. Keďže bude mať dvanástich účastníkov, bude sa hrať aj kvalifikácia pred play off, do ktorej sa zapoja mužstvá na 7. až 10. mieste a o postup do štvrťfinále si zahrajú série na tri víťazné zápasy.

Maďarské kluby môžu vyhrať ligu, no nemôžu sa stať majstrami Slovenska, takže k Poháru Vladimíra Dzurillu vznikne druhý pre víťaza súťaže.

Najhorší slovenský tím bude bojovať o udržanie v baráži s víťazom I. ligy.

O spolupráci sa špekulovalo už dlhšie

Oba maďarské tímy splnili finančné a administratívne podmienky na vstup do súťaže a ako povedal Lintner, dostali aj súhlas od všetkých jej slovenských členov.

Rokovania, ktoré trvali už dlhšie, tak vyústili do úspešného konca.

Obom klubom pomohol maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý svojím podpisom odsúhlasil dotácie vo výške 600 miliónov forintov (cca 1,883 mil. eur) na podporu maďarského hokeja. Peniaze by mali ísť na podporu športových, strategických a rozvojových aktivít.

Ich súčasťou bol práve aj štart klubov DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť v Tipsport lige.

O medzinárodnej spolupráci v rámci najvyššej súťaže sa špekulovalo už dlhšie. V minulosti sa najviac uvažovalo o spoločnej československej lige, či účasti niekoľkých slovenských klubov u susedov, neskôr o rozšírení domácej ligy o kluby z Poľska, či Maďarska a špekulovalo sa aj o odchode niektorých slovenských tímov do rakúskej EBEL ligy.