Rusnák st. v Lokomotíve Košice končí, mal by trénovať slovenskú devätnástku

Definitíva by mala padnúť 21. júna.

14. jún 2018 o 7:57 SITA

KOŠICE. Slovenský futbalový tréner Albert Rusnák st. ukončil svoje pôsobenie v druholigovej Lokomotíve Košice.

Podľa štvrtkového vydania denníka Šport má 44-ročný rodák z Prešova namierené do štruktúr Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a mal by zastávať post trénera reprezentačného tímu do 19 rokov.

Tento návrh však ešte musia odobriť členovia výkonného výboru SFZ na zasadnutí dňa 21. júna 2018.