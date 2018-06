Má minimum trénerských skúseností. Nový tréner Španielska chce byť ako Zidane

Ponuke nemohol povedať nie.

14. jún 2018 o 9:08 SITA

SOČI. MS vo futbale 2018 majú ešte pred štvrtkovým úvodným výkopom jednu horúcu tému.

Súhlasíte s odvolaním trénera Julena Lopeteguiho krátko pred šampionátom? Áno 83 Nie 115

Španieli sa v stredu rozhodli pre radikálnu zmenu na trénerskej lavičke po tom, čo dovtedajší kouč Julen Lopetegui akceptoval ponuku ísť od sezóny 2018/2019 na lavičku Realu Madrid.

Skúsený 51-ročný kouč sa iba v máji dohodol so Španielskou kráľovskou futbalovou federáciou (RFEF) na predĺžení kontraktu do roku 2020.

Volanie európskeho klubového šampióna bolo silnejšie a jeho rozhodnutie ukončiť pôsobenie pri tíme Španielska už po šampionáte v Rusku rozzúrilo prezidenta RFEF Luisa Rubialesa natoľko, že Lopetegui dostal okamžitý vyhadzov.

Hierro má minimum skúseností

Rubiales nebral ani ohľad na to, že Španielsko od trénerovho nástupu do funkcie v roku 2016 ani raz neprehralo a mužstvo sa nachádza tesne pred vrcholom svojho štvorročného snaženia.

Veď v minulosti aj iní tréneri pred MS či dokonca počas ich priebehu oznámili, že po turnaji vo funkcii skončia.

Rubiales za hlavného kouča tímu bez váhania vymenoval Fernanda Hierra.

Päťdesiatročný niekdajší dlhoročný reprezentant (1989-2002) má za sebou úspešnú hráčsku kariéru, avšak na trénerskom poli je zatiaľ málo skúsený.

Krátko pôsobil v Reale Oviedo, skúsenosti zbieral aj ako asistent v Reale Madrid a pravdepodobne by sa tak skoro nestal šéfom španielskej lavičky. V kritickej chvíli bol však poruke ako športový riaditeľ RFEF.

Strelil jeden z najkrajších gólov

Bývalý vynikajúci stopér či defenzívny záložník však dúfa, že nedostatok trénerských skúseností nebude jeho slabina.

Na španielskej lavičke si chce brať príklad z toho, ako si v nedávnom období počínal Francúz Zinedine Zidane v Reale Madrid, ktorý s mužstvom trikrát po sebe triumfoval v Lige majstrov.

"Nemohol som povedať nie. Nikdy by som si to neodpustil. Mám málo skúseností, rok som bol v Oviede a rok ako asistent v Reale Madrid, ale s futbalovou loptou som spätý 30 rokov," vyhlásil Hierro, ktorý si zahral na štyroch MS a dvoch ME.

“ Zmeniť dvojročnú prácu môjho predchodcu za dva dni? To sa ani nedá. „ Fernando Hierro, tréner Španielska

V USA 1994 strelil jeden z najkrajších gólov histórie svetových šampionátov. Bolo to v osemfinálovom zápase proti Švajčiarsku (3:0), keď predviedol šikovné sólo.

Hierro strávil takmer celú profesionálnu kariéru v madridskom Reale (1989-2003), s ktorým 5-krát vyhral La Ligu a trikrát sa tešil z triumfu v Lige majstrov.

"Pri španielskom tíme by som rád kráčal krok za krokom. Po trénovaní v Oviede som vedel, že to chcem robiť ďalej. Okolnosti mi to nakoniec umožnili. Taký je futbal a život, nikdy nevieme, čo sa stane," doplnil Hierro, ktorý priznal, že v mužstve nebude robiť veľké zmeny.

"Zmeniť dvojročnú prácu môjho predchodcu za dva dni? To sa ani nedá," skonštatoval Fernando Hierro.

VIDEO: Pamätný gól Fernanda Hierra: