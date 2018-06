Pinot na Tour de France nepôjde. Som extrémne sklamaný, priznáva

Francúz sa nestihol dať do poriadku.

15. jún 2018 o 15:42 SITA

PARÍŽ. Francúzsky cyklista Thibaut Pinot sa nepredstaví na júlových pretekoch Tour de France 2018 (7. - 29. júla), informoval jeho tím Groupama-FDJ.

Dvadsaťosemročného vrchárskeho špecialistu museli po 20. etape na májovom podujatí Giro d'Italia previesť do nemocnice pre zápal pľúc a do začiatku Tour sa nestihne dať stopercentne do poriadku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Tour 2018 je plná nástrah. Veľa šprintérov sa do Paríža nedostane, tvrdí Cavendish

"Som extrémne sklamaný, pretože Tour de France, najväčšie preteky v kalendári, boli mojím veľkým cieľom v tejto sezóne. Počas Gira som bojoval až do konca a chcel som to zopakovať aj na Tour. Padlo rozhodnutie a ja už som motivovaný na ďalšie ciele," uviedol Pinot prostredníctvom stanoviska tímu.

Pinot figuroval na Tour nepretržite od roku 2012, jeho najlepším výsledkom je celkové tretie miesto z edície 2014. Pri premiére bol desiaty, v sezóne 2015 skončil na 16. priečke, zvyšné tri ročníky nedokončil.

Bez Pinota v zostave sa bude FDJ spoliehať najmä na šprinty Arnauda Démara, lídrom zoskupenia pre celkovú klasifikáciu bude David Gaudu. Informácie pochádzajú z portálu Cyclingnews.