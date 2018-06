Kužmová postúpila v Hertogenboschi už do semifinále, jej druhého na okruhu WTA

Slovenka bola vo štvrťfinále suverénna.

15. jún 2018 o 17:58 (aktualizované 15. jún 2018 o 18:51) TASR, SITA

HERTOGENBOSCH. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala už do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi.

Vo štvrťfinále nedala šancu nenasadenej Nemke Antonii Lottnerovej, ktorú zdolala hladko 6:3 a 6:2. Lottnerová predtým absolvovala v piatok aj svoj osemfinálový duel.

Semifinálové dvojice: Coco Vandeweghová (USA-1) - Aleksandra Kruničová (Srb.-7) Kirsten Flipkensová (Belg.) - Viktória Kužmová (SR)

Kužmová sa predstaví medzi elitným kvartetom na okruhu WTA druhýkrát v kariére, do semifinále sa dostala už aj vo februári na turnaji v Budapešti. Jej súperkou v boji o postup do finále bude v sobotu Belgičanka Kirsten Flipkensová.

Už teraz má Slovenka istú prémiu 9274 eur a 110 bodov do rebríčka.

Kužmovej pred podujatím v Hertogenboschi patrila vo svetovom rebríčku 81. pozícia, už pred štvrťfinále virtuálne poskočila na 74. priečku a pred semifinále dokonca na 66. pozíciu, čo je pre ňu nové kariérne maximum.

"Bol to viac bojovný výkon, aj trochu nervóznejší, lebo to bolo také povinné víťazstvo. Viki to však zvládla super, podržal ju servis a výborne zahrala v ťažkých stavoch. Súperke veľmi nedovolila tvoriť vo výmenách, lebo sama diktovala hru. Takže maximálna spokojnosť a už sa tešíme na Flipkensovú," uviedol tréner Michal Mertiňák pre agentúru SITA.

Hertogenbosch 2018 - piatok:

Osemfinále dvojhry:

Antonia Lottnerová (Nem.) - Elise Mertensová (Belg.-2) 7:5, 6:3

Kirsten Flipkensová (Belg.) - Kiki Bertensová (Hol.-3) 6:4, 6:7 (6), 6:1

Arina Sobolenková (Biel.-8) - Ajla Tomljanovičová (Aus.) 3:6, 7:6 (5), 6:0

Štvrťfinále dvojhry:

Viktória Kužmová (SR) - Antonia Lottnerová (Nem.) 6:3, 6:2

Coco Vandeweghová (USA-1) - Alison Riskeová (USA) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (12)

Aleksandra Kruničová (Srb.-7) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:2, 6:2

Kirsten Flipkensová (Belg.) - Arina Sobolenková (Biel.-8) 6:4, 6:4