Ronaldo si frajersky vyhrnul trenírky, privrel oči a senzačne trafil

Je to neskutočné, pracoval som na tom mnoho rokov, vyhlásil.

15. jún 2018 o 23:42 Pavol Spál

BRATISLAVA. Ten záber kamery bol veľavravný. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si frajersky vyhrnul trenírky, akoby chcel predvádzať svoje stehenné svalstvo.

Až mu pritom navreli žily na tvári.

Na moment sa maximálne sústredil, zavrel oči, rozkročil nohy a potom sa rozbehol. Jeho strela z priameho kopu preletela ponad múr a šla rovno do rohu brány. Nádherný gól. Stopér Španielska Gerard Piqué stojaci v múre vyskočil vysoko, čo mu sily stačili, márne.

Ronaldo dve minúty pred koncom zápasu vyrovnal na 3:3. Vo februári mal už tridsaťtri rokov, ale stále exceluje.

„Je to neskutočné, pracoval som na tom mnoho rokov. Neverili mi všetci, ja som si však veril vždy,“ vravel po zápase pre médiá.

Portugalsko a Španielsko na MS vo futbale 2018 remizovali v piatkovom šlágri B-skupiny v Soči 3:3. Hviezdou bol Ronaldo, dal všetky tri góly Portugalska.

Pritom všetko nasvedčovalo, že sa budú radovať Španieli, hoci v súboji s Portugalskom po dvoch hlúpych individuálnych chybách prehrávali.

VIDEO: Oficiálny zostrih zápasu. Gól Ronalda z priameho kopu v čase 1:34:

video //www.youtube.com/embed/4rp2aLQl7vg

Brankár spravil veľkú chybu

Bol to najkrajší súboj doterajšieho šampionátu. "Nevzdali sme sa, ani keď sme prehrávali. Veríme, že tento šampionát bude pre nás naozaj dobrý a môžeme dosiahnuť náš veľký cieľ,“ dodal kapitán Portugalska.

Už v štvrtej minúte Ronalda v šestnástke fauloval Nacho a kapitán Portugalska využil penaltu. V závere polčasu nečakane zaváhal aj španielsky brankár David de Gea.

Strelu Ronalda z hranice šestnástky, ktorá šla presne naňho, neudržal a lopta prešla do brány. Ronaldo to spravil šikovne, ale takú strelu by mal zneškodniť aj brankár zo šiestej ligy.

Španieli, ktorých burcoval nový tréner Fernadno Hierro, boli väčšinu zápasu lepší, ale na víťazstvo to nestačilo. Hrdinom Španielska bol Diego Costa, ktorý skóroval dvakrát.

"Zaslúžili sme si víťazstvo, pretože sme mali oveľa viac šancí," hodnotil Costa.

V prvom prípade sa presadil proti presile portugalských hráčov, ale zrejme si pomohol aj faulom, keď lakťom zasiahol Pepeho. Videorozhodca však akciu pustil.

Ronaldo vyrovnal Puskása

Ronaldo hrá na svojom štvrtom šampionáte, ale doteraz sa na MS výraznejšie nepresadil. Na predchádzajúcich troch MS dal vždy po jednom góle.

Stal sa však prvý hráčom v dejinách, ktorý skóroval na ôsmich veľkých turnajoch za sebou.

Portugalčan dal za národný tím už 84. gól (v 151 zápasoch), čím vyrovnal európsky rekord Maďara Ferenca Puskása. Viac reprezentačných gólov dal už iba Iránec Ale Daei (104).

„Cristiano je najlepší hráč na svete a opäť to dokázal. Vždy sa naňho môžeme spoľahnúť,“ dodal Cedric Soares, obranca Portugalska.

Ronalda chválil aj Hierro. "Cristiano je skvelý, výborný a máme spolu nadštandardný vzťah," uviedol tréner Španielska a legenda Realu Madrid. Zároveň však dodal: „Ale za žiadneho hráča z môjho tímu by som ho nevymenil."