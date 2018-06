Ronaldo napokon nie je rekordérom. Afričan tvrdí, že ho neprekonal

Asamoah Gyan dal gól na deviatich turnajoch za sebou.

17. jún 2018 o 11:30 SITA

MOSKVA. Informácia, že Cristiano Ronaldo je prvý futbalista na svete, ktorý strelil gól na ôsmich vrcholných reprezentačných akciách bez prerušenia, sa nezakladá na pravde.

Asamoah Gyan, útočník a kapitán národného tímu Ghany, o sebe tvrdí, že on je v historických štatistikách pred Ronaldom. Skóroval totiž na troch svetových šampionátoch a šiestich záverečných turnajoch Afrického pohára národov (APN) za sebou.

"Ľudia neberú do úvahy moje zásluhy v histórii futbalu. Nie je to voči mne spravodlivé, ale rekordy pretrvajú bez ohľadu na to. Iba chcem, aby to vedel celý svet," napísal Asamoah Gyan na twitteri.

Tridsadvaročný útočník tureckého Kayserisporu ako dôkaz ponúkol prehľad svojich gólov na vrcholných podujatiach. Začal na MS 2006 zásahom do siete Českej republiky, o dva roky neskôr prvýkrát skóroval na APN proti Guiney.

Nasledovali jeho tri góly na APN 2010 vrátane víťazného v semifinále proti Nigérii. Rovnako trikrát bol strelecky úspešný na MS 2010, ale vo štvrťfinále sa stal smutným hrdinom Ghany.

V závere zápasu proti Uruguaju nepremenil pokutový kop, ktorý mohol jeho tím nasmerovať do semifinále.

Ďalšie dva góly prišli na APN 2012 a 2013 proti Mali a Nigeru. Dva presné zásahy pridal aj na MS 2014 a to do siete velikánov - Nemecka a Portugalska.

Napokon skóroval aj na APN v roku 2015 proti Alžírsku a 2017 proti Mali. Svoju sériu už nenatiahol až po MS 2018, keďže futbalisti Ghany do Ruska nepostúpili.

"Aj tak to znamená deväť turnajov v neprerušenej sérii so streleným gólom pre bývalého hráča Sunderlandu či Al Ainu," napísal web ESPN. Gyan celkovo v 106 zápasoch v reprezentačnom drese Ghany skóroval 51-krát a je historicky najlepší strelec svojej krajiny.