Šaman vyčaril ometéotle. Mexiko šokovalo majstrov sveta

Nemecko prehralo s Mexikom.

17. jún 2018 o 19:39 Pavol Spál

BRATISLAVA. Samozvaný veľmajster mexických šamanov Antonio Vázquez Alba predpovedal, že hráči Mexika v nedeľňajšom úvodnom zápase na MS vo futbale 2018 zdolajú obhajca titulu z Nemecka 1:0.

Pomôcť malo jeho kúzlo, ktoré zoslal pri stredajšom obrade. „Ometéotle, tak si to prajem, tak to je a tak to aj bude," vyhlásil. A tak to aj bolo.

Hrdinom zápasu sa stal Hirving Lozano, ktorý dal jediný gól zápasu. Predchádzala tomu perfektná a rýchla akcia a desať dotykov. Lozano, ktorého prezývajú Chucky, žiaril v drese PSV Eindhoven, s ktorým získal holandský titul, a so sedemnástich gólmi bol najlepším strelcom tímu.

"Neviem, či ide o najväčšie víťazstvo v histórii Mexika, ale o jedno z najväčších určite. Vykročili sme do turnaja skvelo, zdolali sme úradujúcich majstrov sveta. Vypláca sa naša tvrdá práca. Strelil som najdôležitejší gól v mojej kariére a mám z neho obrovskú radosť," uviedol Lorenzo pre fifa.com.

Nemcom robili ťažkosti predovšetkým bleskurýchle protiútoky, ktoré Mexičania štartovali po každom zisku lopty. Bol to možno najlepší zápas šampionátu, možno ešte krajší ako súboj Portugalska so Španielskom (3:3).

Nemci mali síce územnú prevahu a veľký tlak, ale nevyťažili z toho nič. V ich hre chýbal prekvapujúci moment.

Osorio rotuje

Pred zápasom sa špekulovalo, že Nemci nie sú v pohode. Že súčasný tím už nemá silu ani motiváciu ako v minulosti. Ich prvý zápas na turnaji pochybnosti ešte prehĺbil.

Aj keď Nemcov nikdy nemožno po prvom zápase odpisovať.

"Musíme čeliť situácii, na ktorú nie sme zvyknutí. Po veľmi dlhom čase sme nezvládli vstup do veľkého turnaja, ten však pokračuje ďalej. Som presvedčený, že hráči na túto prehru rýchlo zabudnú a zareagujú na ňu v ďalšom zápase proti Švédsku tak, ako sa očakáva," reagoval tréner nemeckého tímu Joachim Löw.

Mexiko sa ukázalo vo skvelej forme. Zdobila ho rýchlosť, bleskový prechod do útoku a väčšinu zápasu i dôsledná defenzíva.

Kolumbijský tréner Juan Carlos Osorio využíva pri príprave tímu najmodernejšie technológie. Rotuje, čo mu príde pod ruky. Hráčov i pozície.

Medzi jeho najväčšie prednosti patrí schopnosť reagovať na aktuálny vývoj a pokojne aj trikrát za zápas zmení rozostavenie. A má vysokú úspešnosť - zo 49 zápasov prehral jeho tím iba osem.

Pred štartom šampionátu si dal záležať, aby sa osobne spoznal s najbližšou rodinou každého z nominovaných hráčov.

Náš zámer s dvoma kmitajúcimi krídelníkmi vyšiel. V prvom polčase sme pozorne bránili, hrali sme skutočne inteligentne a súperovi sme pri brejkoch spôsobovali problémy. Boli sme lepším tímom a zaslúžene sme sa ujali vedenia," tvrdil Osorio po stretnutí.

"Nemci v druhom polčase potvrdili, že majú fantastické mužstvo, zatlačili nás. Dokázali sme to však dotiahnuť do víťazného konca. Mexiko ukázalo, že má pred sebou svetlú budúcnosť. Toto víťazstvo venujeme všetkým fanúšikom, ktorí sem merali cestu. Mužstvo cítilo ich ohromnú podporu," dodal.

Zaujali aférou

V závere zápasu proti Nemecku naskočil do hry aj 39-ročný Mexičan Rafael Márquez. Bývalý obranca Barcelony sa stal iba štvrtým futbalistom v histórii, ktorý si zahral na piatich majstrovstvách sveta.

Mimochodom, šaman tiež predpovedal, že Mexiko vypadne vo štvrťfinále.

Mexičania krátko pred šampionátom zaujali aférou. Deväť futbalistov si spestrilo prípravu na majstrovstvá sveta večierkom s tridsiatimi platenými spoločníčkami.

Hráči však potrestaní neboli, pretože ich oslava po víťazstve 1:0 nad Škótskom v prípravnom stretnutí sa uskutočnila počas voľného dňa.

O večierku informoval magazín TV Notas, ktorý zverejnil aj niekoľko fotografií.