Cesta je ešte dlhá. Neviem, kde skončím, hlási Patrik Rybár

Ešte v roku 2016 chytal za Piešťany v najvyššej slovenskej súťaži.

18. jún 2018 o 13:47 SITA

DETROIT.

V lete 2018 po pôsobení v českom Hradci Králové podpísal slovenský hokejový brankár Patrik Rybár zmluvu s Detroitom Red Wings. Verí, že postupné kroky mu môžu iba pomôcť.

Rybár: Neviem, kde skončím

"Je to rýchle, ale všetko to bolo s nejakou postupnosťou. Tak je to niekedy lepšie, akoby bol ten skok väčší.

Veľmi mi pomohla extraliga na Slovensku v Piešťanoch, kde som mal veľa zákrokov a odchytal som dosť zápasov, preto som sa posunul do Čiech.

Rovnako mi pomohol aj Hradec, aby som sa rozchytal a urobil si nejaké meno, vďaka čomu som teraz podpísal zmluvu v NHL.

Tá cesta je ešte veľmi dlhá a vôbec neviem, kde skončím," uviedol podľa hokej.cz Rybár.

Ponúk mal viacero, napokon sa rozhodol pre zámorský variant a pre organizáciu Red Wings.

Šanca, ktorá sa neodmieta

"Bral som to tak, že to je šanca, ktorá nepríde každý deň. Šanca, ktorá sa neodmieta. Som šťastný, že som ju dostal a budem môcť spoznať hokej v Amerike a nabrať nové hokejové, ale aj životné skúsenosti.

“ Som rád, že sa to podarilo tak, že teraz mám zmluvu s tímom NHL. Aj keď dvojcestnú. „ Patrik Rybár, slovenský brankár

Keď prišla tá ponuka, neváhal som. Pre Detroit som sa rozhodol po dobrých referenciách od viacerých chlapcov, ktorí tam hrali.

Navyše nemali podpísaných veľa brankárov, takže je tam aspoň nejaká šanca, aby som sa niekedy dostal vyššie," povedal rodák zo Skalice.

Sezónu 2018/2019 by mal začať na farme v nižšej AHL, ale dosiaľ nie je nič isté.

Rok v hokeji nič neznamená

"Zatiaľ nič neviem. Volal som s trénerom brankárov na farme, tam si myslím, žeby malo byť moje miesto. Musím chytať dobre a potom sa uvidí. Môže sa stať čokoľvek.

Ja to beriem tak, že je to pre mňa šanca a skúsenosť a budem rád za akúkoľvek pozíciu. Aj keby som hral v nižších ligách, tak sa nezrúti svet.

Mám podpísanú zmluvu na rok a rok v hokeji nič neznamená," vyhlásil Rybár.

Pre hráčov, ktorí mieria do zámoria z Európy je niekedy náročné si zvyknúť na užšie rozmery klziska. Rybár na podobnom už síce chytal, ale zmena aj tak bude veľká.

Chytal v slovenskej extralige v Poprade, keď ešte mal úzke ihrisko. "Chytalo sa mi tam celkom dobre, išlo na mňa veľa striel, veľa sa neprihrávalo.

Ten hokej je iný, na to si budem musieť zvyknúť. Verím, že mi to do ďalšej kariéry iba pomôže," teší sa 24-ročný gólman na novú výzvu.

Rybár: Chcem sa hokejom živiť a najmä baviť

"Odmalička som chcel byť hokejista, chcel som chytať. Nikdy som si však nemyslel, že by som mal niekedy šancu dostať sa do NHL. Skôr som u otca videl, ako je ťažké sa presadiť.

Videl som, koľko hokejistov vyjde z ročníka a sú vôbec radi, že hrajú hokej na vyššej úrovni. Bral som to tak, že sa chcem hokejom živiť a najmä baviť.

Som rád, že sa to podarilo tak, že teraz mám zmluvu s tímom NHL. Aj keď dvojcestnú," uzavrel syn niekdajšieho slovenského reprezentanta Pavla Rybára.