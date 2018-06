Brno, Švédsko, Boston. Asi o tom napíšem knihu, hovorí Bakoš

Hoci sa na jeho služby tešili najprv v Brne a neskôr i v More, oba kluby museli ustúpiť lepšej ponuke.

18. jún 2018

BOSTON. Uplynulú sezónu odohral slovenský hokejista Martin Bakoš v českom Liberci a prezentoval sa dobrou produktivitou, v dovedna 62 zápasoch nazbieral 45 bodov za 16 gólov a 29 asistencií.

A potom sa začali diať veci. Rodák zo Spišskej Novej Vsi mal pôvodne zotrvať v Česku a odštartovať nasledujúci ligový ročník v Komete Brno.

Následne sa v úvode júna dohodol na spolupráci so švédskym klubom Mora IK, ale napokon podpísal kontrakt s Bostonom Bruins.

"Bolo to šialené. Človek mieni, život mení. Niekedy v kariére horko-ťažko bojujete o o zmluvu a ja som mal zrazu v priebehu pár týždňov hneď tri. Asi o tom niekedy po kariére napíšem knihu. Prišla skvelá šanca zahrať si NHL.

Nevyužiť takú príležitosť si nemôže dovoliť azda žiaden hokejista. Radosť som mal už z kontraktu vo Švédsku a vlastne aj predtým v Brne, pretože som mohol byť oveľa bližšie k domovu. Keď prišla táto ponuka, bolo rozhodnuté. O NHL sníva každý hokejista," povedal vysmiaty Bakoš pre web Liberca.

Pochopili to v Brne aj More

"Verím, že to dopadlo najlepšie, ako mohlo. V Brne som mal vo zmluve klauzulu, že môžem odísť do zahraničia. Mali nastavenú nejakú koncepciu a počítali so mnou. Našťastie to zobrali dobre. Chápali, že sa chcem posunúť ďalej.

“ S manželkou sme sa rozprávali, že je to obrovská príležitosť, ktorá už nemusí prísť. Rozhodol som sa ísť do NHL a pobiť sa o splnenie sna. „ Martin Bakoš

V More sú na tento pohyb celkom zvyknutý. Generálny manažér mi písal, že sa tým nemám trápiť, že tomu všetkému rozumie. Vraj by som bol blázon, keby som takú ponuku nevzal. Popriali mi veľa šťastia s dodatkom, že tam mám dvere otvorené," prezradil 28-ročný útočník.

Prvý kontakt s Bostonom prebehol pred približne dvoma týždňami, všetko sa teda dohodlo pomerne rýchlo.

"Najprv sme sa začali trochu rozprávať, postupne sa to zintenzívnilo, až sme napokon doladili už iba nejaké detaily. S manželkou sme sa rozprávali, že je to obrovská príležitosť, ktorá už nemusí prísť. Rozhodol som sa ísť do NHL a pobiť sa o splnenie sna.

V manželke mám obrovskú podporu. Má podobne živelné srdce ako ja. Keď som sa jej pri jednom e-maile, v ktorom som riešil odchod do Ameriky, spýtal, čo na to hovorí, namiesto odpovede za mňa klikla na 'Odoslať'. Vo všetkom ma podporila," priblížil účastník ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Radšej s Chárom než proti nemu

Po podpise zmluvy s Bruins prezradil i jednu vtipnú skutočnosť.

"Je to až neuveriteľné, ale vždy, keď som hral hry na playstation a hral som hokej, vždy som si vybral Boston. Vyhovovali mi, majú veľa pravákov," smial sa Bakoš.

"Sledoval som ich vždy aj počas sezóny, ako sa im darí. Ale nikdy mi nenapadalo, že sa tam môžem ocitnúť," dodal už vážnejšie.

Verí, že sa mu podarí presadiť sa v prvom tíme Bostonu, ale vie, že to nebude jednoduchá úloha. "Celé sa to začalo tím, že sa v Bostone objavilo voľné miesto v zostave. Inak by konieckoncov hráčov v Európe ani nezháňali.

Na druhú stranu, je tam obrovská konkurencia, o miesto sa bude chcieť pobiť ďalších dvadsať hladných vlčiakov. Verím, že šancu dostanem a budem môcť ukázať, čo je vo mne. Či to vyjde alebo nie, to ukáže až čas.

Môžem dostať šancu hneď po kempe, môžem takisto výraznú časť sezóny stráviť na farme. Idem tam s pokorou, pretože viem, koľko kvalitných hráčov tam bude bojovať o miesto."

Slovenský i český majster už bol v kontakte aj s krajanom a kapitánom Bruins Zdenom Chárom.

"Hneď mi volal. Je super, že tam je, navyše je v klube obrovská ikona. Hneď mi ponúkol, že mi so všetkým pomôže, keď budem potrebovať s hocičím poradiť alebo niečo zariadiť. Je to veľký človek po všetkých stránkach. Bude oveľa príjemnejšie hrať s ním, než proti nemu," skonštatoval Bakoš.