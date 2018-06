Réway túži po víťazstvách, má v pláne zničiť svoju neslávnu povesť

Slovenský útočník bude hrať v Hradci Králové pod hrozbou výpovede v prípade porušenia životosprávy.

20. jún 2018 o 13:41

BRATISLAVA. Jeden z najväčších slovenských hokejových talentov Martin Réway bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v českej extralige v drese klubu Mountfield Hradec Králové.

S klubom, ktorý v ročníku 2017/2018 vstúpil do play off z druhého miesta a sezónu ukončil po semifinálovej sérii s Třincom, Réway podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.

“ Vtedy to tak v Sparte chodilo. Darilo sa mi, darilo sa Sparte, chodili sme s chalanmi často von. Niekto je natoľko vyspelý hráč, že si tým neprejde, ale ja som asi nebol. Ale nič neľutujem. Čo sa stalo, to sa stalo. „ MARTIN RÉWAY

Vzhľadom na predchádzajúce komplikácie so zdravím a naštrbenú povesť s porušovaním životosprávy má Réway v zmluve body, ktoré umožnia klubu reagovať na prípadné problémy.

"Martin si prešiel ťažším obdobím, verím ale, že už to má za sebou a že šancu, ktorú mu dávame, využije. Že ju chytí za pačesy tak, aby sa z neho stal hokejista top formátu, pomôže tímu a stane sa jeho ťahúňom," uviedol generálny manažér Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Réway sa chce vedeniu Hradca Králové odvďačiť za šancu na reštart v českej extralige kvalitnými výkonmi od začiatku súťaže.

"Nikdy som nemal problém sa vrátiť po zranení, zakaždým sa mi začalo čoskoro dariť. Ale teraz to bolo zložité, prakticky celú sezónu trvalo, než som sa začal cítiť tak, ako by som si predstavoval.

Až v olympijskej prestávke sme v Slovane mali veľa tréningov a potom som chytil nejaké tempo. Teraz ho chcem chytiť oveľa skôr," uviedol pre český denník Blesk Martin Réway.

Sparta: Body, zábava, koniec

Réway si urobil dobré meno ako hráč Sparty Praha v rokoch 2014 a 2015. Od trénera Jandača cítil dôveru, viedol bodovanie, ale napokon s ním klub rozviazal kontrakt s odôvodnením, že už nechce v klube pôsobiť.

"K tomu obdobiu by som sa nerád vyjadroval. Vtedy som viedol v bodovaní, tak prečo by som tam nechcel hrať? Nech si to ľudia už domyslia. K tejto kapitole sa nechcem vracať," uviedol Réway.

Médiá poukazovali na Réwayove vychádzky za zábavou. "Vtedy to tak v Sparte chodilo. Darilo sa mi, darilo sa Sparte, chodili sme s chalanmi často von. Niekto je natoľko vyspelý hráč, že si tým neprejde, ale ja som asi nebol. Ale nič neľutujem. Čo sa stalo, to sa stalo," uviedol Réway.

Postrážia ho starší, pomôže mladším

Odvtedy ho v Česku predchádza povesť človeka, ktorý si rád posedí v bare. V novom pôsobisku má v pláne zbaviť sa tejto nálepky a prevziať aj iné povinnosti.

"Keď pôjde niekam von celý tím, nevidím dôvod, prečo si nedať jedno, dve pivá, napríklad v priebehu reprezentačneej prestávky. Ale toto nie je otázka na mňa, neviem, ako to tu chodí. Je tu Petr Koukal, Roman Kukumberg, Tomáš Linhart, prišiel Dan Rákos .Títo chalani vedia, čo si môžeme dovoliť. Nebude sa tu blbnúť. Oni si nás postrážia," povedal Réway pre Blesk.

Klauzuly v zmluve, ktoré by v prípade komplikácií so životosprávou klubu umožnili voči Réwayovi rázne zakročiť, ho neurážajú.

"Nemám s tým žiadny problém. Keď urobím nejaký škandál, tak ma klub môže vyhodiť? Myslím, že je to v pohode. Mám nejakú povesť. Som ochotný ukázať, že dokážem byť jedným z lídrov tímu.

Verím, že prichádza prvý rok, keď môžem byť platný aj mimo ľadu. Už mám niečo za sebou a môžem v niečom pomôcť mladším spoluhráčom,“ podotkol Réway.

Amerika ho zmenila

Účastník troch juniorských MS a člen bronzového mužstva z roku 2015 bol v roku 2013 draftovaný Montrealom Canadiens. V lete 2016 nastúpil do predsezónneho kempu.

"Všetka drina, ktorú som podstúpil v lete 2016, bola nakoniec k ničomu, ochorel som a potom všetko stratil. Pracoval som 21 rokov na tom, aby som sa do NHL dostal, potom bola šanca a stalo sa toto.

Som zase na začiatku. Tvrdou prácou sa môžem dostať späť. Amerika ma však veľmi zmenila. Nerád prehrávam, to je hlavné. " povedal Réway.