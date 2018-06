Slovensko bude s Maďarskom hostiť mužské ME v roku 2022

Dejiskami slovenskej časti šampionátu budú Bratislava a Košice.

20. jún 2018 o 12:17 (aktualizované 20. jún 2018 o 13:11) TASR

GLASGOW. Slovensko bude spolu s Maďarskom hostiť majstrovstvá Európy v hádzanej mužov v roku 2022.

Právo organizovať šampionát pridelili spoločnej kandidatúre delegáti kongresu Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v stredu v Glasgowe. Dejiskami slovenskej časti šampionátu budú Bratislava a Košice.

Spoločný slovensko-maďarský projekt s mottom "Celebration of Handball - Oslava hádzanej" sa uchádzal o ME 2022 alebo o ME 2024.

Napokon uspel v boji o EHF EURO 2022 v konkurencii jednotnej kandidatúry troch krajín - Francúzska, Španielska a Belgicka pomerom hlasov 32:14.

“ Európsky šampionát v mužskej hádzanej je jedno z najväčších športových podujatí na našom kontinente, dovolím si povedať že na úrovni MS v hokeji. „ Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH)

Dánsko a Švajčiarsko tesne pred hlasovaním spoločnú kandidatúru na rok 2022 stiahli a uchádzali sa iba o ME 2024. Šampionát v roku 2024 napokon získalo Nemecko.

"Cítime sa úžasne," reagoval na výsledok hlasovania prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.

"Sami sme prekvapení ako jasne dopadlo hlasovanie. Už včera sme ale cítili veľkú podporu, až sme museli krotiť očakávania. Na kandidatúre sme pracovali viac ako rok, mali sme veľmi veľa stretnutí prakticky so všetkými federáciami.

Myslím si, že prezentáciu sme dnes mali jasne lepšiu ako náš protikandidát, takže sme sa cítili komfortnejšie a keď ohlásili výsledok, bol to výbuch radosti."

Organizácia ME je podľa Holešu veľkou udalosťou pre celý slovenský šport.

"Európsky šampionát v mužskej hádzanej je jedno z najväčších športových podujatí na našom kontinente, dovolím si povedať že na úrovni MS v hokeji. Máme teraz pred sebou štyri roky tvrdej práce, ale veľmi sa na to tešíme. Bude to veľká výzva nielen pre hádzanú, ale pre celý slovenský šport."

Dejiská? Dve slovenské a štyri maďarské

Šampionát v roku 2022 by sa mal hrať v termíne 14. až 30. januára 2022. Počíta s dvoma slovenskými a štyrmi maďarskými dejiskami.

2 slovenské dejiská budú hostiť ME 2022.

Dve základné skupiny šampionátu, na ktorom sa predstaví spolu 24 účastníkov, odohrajú v Bratislave na ZŠ Ondreja Nepelu (kapacita 10.050 divákov), jednu v Košiciach v Steel Aréne (8350).

Ďalšie dejiská základných skupín budú Debrecín (6500), Veszprém (8469) a Szeged (8143) v Maďarsku. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny sa uskutočnia v Budapešti a Bratislave.

Európsky šampionát vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti v Aréne Lászlóa Pappa s kapacitou 14.000 miest.

Kus zodpovednej roboty

Kandidatúru Slovenska a Maďarska na usporiadanie európskeho šampionátu v hádzanej výrazne podporil aj Slovenský olympijský výbor (SOV). Prezident SOV Anton Siekel bol členom oficiálnej delegácie priamo v Glasgowe.

"Potešilo ma, že víťazstvo bolo také presvedčivé. Je to pre nás radosť a úľava zároveň. Je to, samozrejme, aj veľký záväzok, aby sme nesklamali.

Bolo vidno, že krajiny sa vedia spojiť a urobiť prezentáciu, ktorá zaujala. Myslím si, že dnešok bol dobrým príkladom ako robiť organizáciu takýchto podujatí aj do budúcnosti, ako pripraviť kandidatúru a vyhrať ju. Je to príklad aj pre ďalšie naše športové federácie.

Je to míľnik a obrovská príležitosť propagovať hádzanú a získať ďalších fanúšikov." V delegácii boli aj generálny sekretár SOV Jozef Liba a čestný prezident SOV František Chmelár.

V stredajšej predpoludňajšej prezentácii v Glasgowe sa slovensko-maďarská kandidatúra prezentovala ako "skutočne stredoeurópske EURO" s veľmi ľahkou dostupnosťou všetkých šiestich dejísk a cestou medzi nimi do maximálne dvoch hodín.

Ambasádormi projektu boli bývalý skvelý slovenský reprezentačný brankár Richard Štochl a maďarský reprezentant Lásló Nagy.

Pôvodne chcelo ME aj Česko

Pôvodnou myšlienkou bola kandidatúra troch stredoeurópskych krajín - Slovenska, Maďarska a Česka. Česi ale z finančných dôvodov vlani od projektu odstúpili.

Slováci spolu s Maďarskom neuspeli pred necelými piatimi rokmi v snahe získať mužské MS 2019. Rada Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) vtedy v katarskej Dauhe pridelila šampionát favorizovanému projektu Dánska a Nemecka.

V januári tohto roku sa ME mužov uskutočnili v Chorvátsku, ďalší európsky šampionát v roku 2020 budú premiérovo spoločne hostiť až tri krajiny - Rakúsko, Nórsko a Švédsko.