Ako funguje video vo futbale? Hlavný rozhodca si nemôže vyžiadať záznam

Veľká zodpovednosť sa preniesla na videorozhodcov, hovorí Ivan Kružliak.

20. jún 2018 o 15:22 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Sú chyby rozhodcov minulosťou? Vo futbale už nerozhoduje len človek s píšťalkou. Dôležitú úlohu zohrávajú aj videorozhodcovia zavretí v miestnosti s množstvom televíznych obrazoviek.

Na MS vo futbale 2018 v Rusku má premiéru technológia VAR (videoasistent rozhodcu).

Nový systém na šampionáte odhalil viaceré chyby rozhodcov na trávniku. Stále je však veľa momentov, keď sa niektoré mužstvo cíti poškodené.

Brazílčania dokonca žiadajú Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o stanovisko, ako to bolo s videotechnológiou v prípade inkasovaného gólu od Švajčiarov či neodpískania penalty po faule na Gabriela Jesusa.

Prečo si hlavný rozhodca ani v jednom prípade nevyžiadal opakovanie situácií na videu? „Nemá na to právo,“ hovorí slovenský medzinárodný rozhodca IVAN KRUŽLIAK.

V rozhovore vysvetľuje, ako používanie videa vo futbale funguje.

Rozhovor pre denník SME s Ivanom Kružliakom:

Ako hodnotíte technológiu VAR, ktorá sa používa na šampionáte v Rusku?

„Pozitívne. Situácie, ktoré nastali, najmä v zápase Francúzska proti Austrálii, boli vyhodnotené správne. Je to na prospech futbalu. Tento systém pri ťažkých momentoch rozhodcom pomohol.“

Máte s ním osobné skúsenosti?

„Minulý rok som sa zúčastnil v pozícii náhradného rozhodcu na majstrovstvách sveta do 20 rokov, kde sa tento systém vylaďoval. Boli tam rozhodcovia, ktorí sú teraz na šampionáte v úlohe videorozhodcu alebo rozhodujú priamo na ihrisku.“

V pokutovom území nastane sporná situácia, ale hlavný rozhodca nechá pokračovať v hre. Čo sa vtedy deje?

„V tom momente videoasistent v štúdiu kontroluje, či rozhodca rozhodol správne, alebo sa pomýlil. V prípade, že rozhodol nesprávne, mal by mu do dvadsiatich sekúnd signalizovať, aby zastavil hru alebo počkal s rozohrávkou.“

V zápase Švédska proti Južnej Kórei nechal rozhodca po spornom zákroku v kórejskej šestnástke pokračovať v hre.Kórejčania išli do protiútoku a rozhodca hru prerušil, keď sa dostávali do šance. Čo ak by pred prerušením strelili gól?

„V tomto prípade si hlavný rozhodca overí sporný verdikt. Ak usúdi, že sa pomýlil a nariadi dodatočne penaltu, gól Kórejčanov by neplatil. Chronologicky sa berie situácia, ktorá nastala prvá. Aj preto je dôležité, aby videorozhodca čo najrýchlejšie prerušil hru, nech nenastane takýto moment.“

Čo by sa stalo v momente, keby aj napriek opakovanému záberu trval na tom, že rozhodol správne a penaltu neodpíska?

„V tomto prípade by gól Kórejčanov platil.“

Prečo sa sporný moment neskúma až po prerušení hry?