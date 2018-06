Murray pri návrate prehral, ale je spokojný. Bude hrať aj vo Wimbledone?

Brit nestačil na Kyrgiosa.

20. jún 2018 o 14:47 TASR

LONDÝN. Britský tenista Andy Murray vyjadril spokojnosť so svojím výkonom pri návrate na súťažné dvorce po 11-mesačnej pauze zavinenej zranením.

V prvom kole turnaja ATP v londýnskom Queen's Clube prehral s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom v troch setoch 6:2, 6:7 (4), 5:7. Trojnásobný grandslamový víťaz zatiaľ necháva otvorený svoj štart vo Wimbledone, na ktorom v minulosti dvakrát triumfoval.

Murray nehral súťažne od vlaňajšej štvrťfinálovej wimbledonskej prehry, za sebou má januárovú operáciu bedrového kĺbu. Turnaj na tráve v Queen's Clube vyhral celkovo päťkrát, po 342-dňovej pauze sa z neho v utorok porúčal v úvodnom kole.

"Som šťastný, že som po takom dlhom čase mohol nastúpiť na ostrý zápas. Bol to tesný duel, mal som šancu vyhrať. Nebolo to tak, že by som ku koncu vôbec nevládal behať. Hralo sa hodinu a trištvrte, čo je tak o 10-15 minút viac, ako zvyknem trénovať. Dolieha na vás únava, telo si hovorí, že by už malo byť v tom čase v šatni. No ja som celkom vládal," spokojne konštatoval Murray.

Tridsaťjedenročný rodák z Glasgowa stále nevie povedať, či sa predstaví vo Wimbledone. Tretí grandslamový turnaj sezóny sa začína 2. júla.

"Ak sa ráno zobudím a nebudem sa cítiť optimálne, bude to pravdepodobne znak toho, že moje telo nie je ešte pripravené na päťsetové zápasy," poznamenal Murray.

"V tejto chvíli nič nevylučujem. Možno sa predstavím v Eastbourne a nebudem štartovať vo Wimbledone. Nevylučujem, že ďalší týždeň sa nezúčastním na žiadnom súťažnom turnaji, radšej si zahrám v exhibičných stretnutiach a pripravím sa dobre na Wimbledon," prezradil.

"V tomto momente skutočne neviem povedať, čo je pre mňa najlepšie. Nechám si trochu času na rozmyslenie," citovali bývalú svetovú jednotku britské médiá.