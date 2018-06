Hartovu trofej získal Hall, odovzdávanie cien bolo veľmi emotívne

Pozrite si držiteľov sezónnych ocenení NHL 2017/2018.

21. jún 2018 o 8:52 TASR

LAS VEGAS. Galavečer odovzdávania sezónnych ocenení zámorskej hokejovej NHL priniesol veľkú radosť pre Taylora Halla z New Jersey Devils.

Útočník Devils získal prvú Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča uplynulej sezóny profiligy, keď ho Asociácia profesionálnych hokejových novinárov uprednostnila pred Nathanom MacKinnonom a Anžem Kopitarom.

Najlepším brankárom je Pekka Rinne

Hall sa stal prvým hráčom New Jersey, ktorý získal prestížnu Hartovu trofej.

"Je za tým veľa tvrdej práce a odhodlania. Ďakujem svojim rodičom, spoluhráčom a organizácii Devils za to, že mi verili. Mám zimomriavky, pretože ocenenie mohol dostať ktokoľvek. Preto som veľmi vďačný, že som to práve ja," uviedol Hall pre nhl.com.

Vlani získal trofej Connor McDavid, ten obhájil cenu Teda Lindsaya. Je rovnako cenená, pretože o jej držiteľovi rozhodujú práve hráči.

V hoteli Hard Rock v Las Vegas udelili v noci na štvrtok aj ďalšie ceny.

Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára získal Pekka Rinne z Nashvillu, trofej Jamesa Norrisa pre najlepšieho obrancu odovzdali do rúk Victora Hedmana z Tampy Bay. Stal sa tretím Švédom, ktorý ju získal.

Pred ním sa z nej tešili dvakrát Erik Karlsson a Nicklas Lidström, ktorý ju dostal sedemkrát.

"Každý obranca chce získať uznanie, je to pre mňa neuveriteľný pocit. Byť len tretím Švédom je celkom zvláštne, takže som rád, že som si to užil so svojou rodinou," povedal Hedman.

Nováčik mal bohaté zastúpenie

Najlepším nováčikom sa stal spoluhráč slovenského brankára Jaroslava Haláka z New Yorku Islanders Mathew Barzal, z trofeje pre najlepšie brániaceho útočníka sa už po druhý raz v kariére radoval Slovinec Anže Kopitar z Los Angeles Kings.

"Vždy som bol hrdý, že som hráč, ktorý chce byť dobrý vo všetkých činnostiach. Dostať uznanie za dobrú obrannú hru je pre mňa samozrejme veľká česť," uviedol Kopitar.

Nováčik Vegas Golden Knights mal na slávnostnom galavečere bohaté zastúpenie.

Jeho tréner Gerard Gallant dostal cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny, George McPhee sa stal najlepším generálnym manažérom. Ocenili aj hráčov finalistu Stanleyho pohára.

Útočník William Karlsson získal trofej Lady Bingovej za gentlemanstvo na ľade, obranca Deryk Engelland sa stal držiteľom trofeje Marka Messiera za vodcovstvo.

Boyle: Toto je pre mňa celý svet

Trofej Kinga Clancyho pre osobu spájajúca hráčske a ľudské kvality získali bratia Daniel a Henrik Sedinovci z Vancouveru Canucks.

Na túto cenu každý klub navrhuje každoročne jedného svojho hráča. Boston Bruins na ňu tento rok nominoval slovenského obrancu Zdena Cháru.

Odovzdávanie trofeje Billa Mastertona bolo veľmi emotívne. Dostal ju Brian Boyle z New Jersey Devils.

Brian Boyle prekonal leukémiu. (zdroj: TASR/AP)

Tridsaťdvaročnému útočníkovi diagnostikovali počas prípravného kempu pred sezónou chronickú myeloidnú leukémiu. Nad chorobou však zvíťazil a v novembri sa vrátil na ľad.

Počas ďakovnej reči mal Boyle niekoľkokrát slzy na tvári: "Toto je pre mňa celý svet."

Najskôr je rodina a potom hokej

Vedenie profiligy po prvý raz odovzdalo aj novú individuálnu trofej. Willie O'Ree bol prvý hráč tmavej pleti v NHL a táto trofej je pomenovaná práve po ňom.

Šancu získať Willie O'Ree Community Hero Award majú nielen hráči, ale ktokoľvek, kto vďaka hokeju pozitívne ovplyvnil svoje okolie.

Získal ju in memoriam Darcy Haugan, tréner juniorského hokejového tímu Humboldt Broncos, ktorý bol v apríli 2018 účastník mimoriadne tragickej dopravnej nehody. Zahynulo pri nej 16 ľudí.

"Darcy vždy hovorieval: 'Najskôr je rodina a potom hokej.' Niektorí tréneri vás učia len o hokeji, ale Darcy nám dával veľa cenných rád aj o živote.

To hovorí o jeho charaktere," povedal Kaleb Dahlgren, útočník tímu, ktorý nehodu prežil. Cenu za Haugana prevzala manželka Christina.

Zoznam výročných cien NHL 2018:

Hart Memorial Trophy (najužitočnejší hráč podľa Asociácie profesionálnych hokejových novinárov): Taylor Hall (New Jersey Devils)

Ted Lindsay Award (najužitočnejší hráč podľa NHLPA): Connor McDavid (Edmonton Oilers)

Vezina Trophy (najlepší brankár): Pekka Rinne (Nashville Predators)

James Norris Memorial Trophy (najlepší obranca): Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)

Frank J. Selke Trophy (najlepšie brániaci útočník): Anže Kopitar (Los Angeles Kings)

Calder Memorial Trophy (najlepši nováčik): Mathew Barzal (New York Islanders)

Jack Adams Award (najlepší tréner): Gerard Gallant (Vegas Golden Knights)

Generálny manažér roku: George McPhee (Vegas Golden Knights)

Lady Byng Memorial Trophy (gentlemanstvo): William Karlsson (Vegas Golden Knights)

Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju): Brian Boyle (New Jersey Devils)

King Clancy Memorial Trophy (osoba spájajúca hráčske a ľudské kvality): Daniel Sedin a Henrik Sedin (Vancouver Canucks)

Mark Messier Leadership Award (vodcovstvo): Deryk Engelland (Vegas Golden Knights)

Zloženie All Star tímov:

prvý All Star tím: Pekka Rinne (Nashville) - Victor Hedman (Tampa Bay), Drew Doughty (Los Angeles) - Taylor Hall (New Jersey), Connor McDavid (Edmonton), Nikita Kučerov (Tampa Bay)

druhý All Star tím: Connor Hellebuyck (Winnipeg) - P.K. Subban (Nashville), Seth Jones (Columbus) - Blake Wheeler (Winnipeg), Nathan MacKinnon (Colorado), Claude Giroux (Philadelphia)